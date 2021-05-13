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Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы
Источник материала: Onliner
Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем уголовным статьям.
«Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). Ей грозит до 12 лет тюрьмы», — прокомментировали в штабе.
Недавно на странице Марии Колесниковой в Facebook появилось следующее
Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации. Но самое главное чудо — это невероятные беларусы — ваша поддержка и любовь придают колоссальную силу!
Я благодарна Виктору Дмитриевичу, Эдику, Максиму, Илье и всей команде — вы стали мне как семья, и я счастлива пройти этот путь вместе! Огромное спасибо за этот год моей сестре, папе, родным и близким за поддержку и стойкость и безмерную любовь, которая и есть моя защита! Вас очень люблю и обожаю! Ваша Маша».
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Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы
Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем...
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