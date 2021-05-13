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Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы

13.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем уголовным статьям.

«Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). Ей грозит до 12 лет тюрьмы», — прокомментировали в штабе.

Недавно на странице Марии Колесниковой в Facebook появилось следующее сообщение: «12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас, — я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас. Этот год оказался самым сложным и самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит от человека из тюрьмы. Но обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений (например, раньше я никогда не вела стримы, не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг).

Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации. Но самое главное чудо — это невероятные беларусы — ваша поддержка и любовь придают колоссальную силу!

Я благодарна Виктору Дмитриевичу, Эдику, Максиму, Илье и всей команде — вы стали мне как семья, и я счастлива пройти этот путь вместе! Огромное спасибо за этот год моей сестре, папе, родным и близким за поддержку и стойкость и безмерную любовь, которая и есть моя защита! Вас очень люблю и обожаю! Ваша Маша».

 
 
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Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Марии предъявлено обвинение по трем...
 
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