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«Осторожно, низколетящие мангалы!» Какая-то дикая история на МКАД-2 (видео)

13.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перевозка грузов — это всегда процесс особый. И не важно, касается это негабарита или обыкновенного мангала: все должны выполняться четко, в полном соответствии с правилами безопасности. Иначе груз можно потерять, и хорошо еще, если он не попадет случайно туда, куда совсем не нужно.

Пользователь нашего форума с ником Zmeevik стал очевидцем опасной ситуации на МКАД-2.

— «Осторожно, низколетящие мангалы!» Все произошло на МКАД-2, между Курганом Славы и Околицей, — рассказал он. — История о том, насколько важно закреплять груз, даже если он кажется большим, тяжелым и совсем не аэродинамичным.

— Судя по всему, мангал прижимал крышу (в картоне завернута, самая первая на дороге), но на порыве воздуха от опережаемой фуры на ней же и взлетел. Заряда адреналина дальнобойщику явно хватит на пару десятков километров, — добавил Zmeevik.

Инцидент произошел 8 мая около 10 часов. Легковой автомобиль был с прицепом, в котором, вероятно, и перевозили мангал. Крыша, как предполагает наш читатель, тоже от мангала: бывают такие габаритные конструкции со всем необходимым.

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— И крыша лежала выпуклой частью вниз, а мангал сверху на ней. «Удачное» завихрение воздуха под торчащие вверх края — и получается ковер-самолет, — предположил в разговоре с корреспондентом Onliner очевидец.

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Перевозка грузов — это всегда процесс особый. И не важно, касается это негабарита или обыкновенного мангала: все должны выполняться четко, в полном соответствии с...
 
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