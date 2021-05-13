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«Осторожно, низколетящие мангалы!» Какая-то дикая история на МКАД-2 (видео)
Источник материала: Onliner
Перевозка грузов — это всегда процесс особый. И не важно, касается это
Пользователь нашего форума с ником Zmeevik стал очевидцем опасной ситуации на МКАД-2.
— «Осторожно, низколетящие мангалы!» Все произошло на МКАД-2, между Курганом Славы и Околицей, — рассказал он. — История о том, насколько важно закреплять груз, даже если он кажется большим, тяжелым и совсем не аэродинамичным.
— Судя по всему, мангал прижимал крышу (в картоне завернута, самая первая на дороге), но на порыве воздуха от опережаемой фуры на ней же и взлетел. Заряда адреналина дальнобойщику явно хватит на пару десятков километров, — добавил Zmeevik.
Инцидент произошел 8 мая около 10 часов. Легковой автомобиль был с прицепом, в котором, вероятно, и перевозили мангал. Крыша, как предполагает наш читатель, тоже от мангала: бывают такие габаритные конструкции со всем необходимым.
столики, полка для дров (принадлежностей), 120x90x210 см
— И крыша лежала выпуклой частью вниз, а мангал сверху на ней. «Удачное» завихрение воздуха под торчащие вверх края — и получается ковер-самолет, — предположил в разговоре с корреспондентом Onliner очевидец.
сталь (4 мм), 50x30x50 см
сталь (5 мм), столики, полка для дров (принадлежностей), 105x40x90 см
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Перевозка грузов — это всегда процесс особый. И не важно, касается это негабарита или обыкновенного мангала: все должны выполняться четко, в полном соответствии с...
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