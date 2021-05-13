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Президенту волейбольного союза Эстонии запретили въезд в Беларусь

13.05.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Волейбольного союза и вице-председатель Рийгикогу (эстонского парламента) Ханно Певкур не смог поддержать женскую сборную по волейболу на соревнованиях в Минске (отборе на ЧЕ-2021). В аэропорту выяснилось, что Беларусь ввела для политика запрет на въезд в страну, пишет postimees.


Фото: Tairo Lutter

«Стоит признать, что желание отправиться в Минск, чтобы поболеть за женскую сборную по волейболу, угасло раньше, чем оно могло появиться, — написал Ханно Певкур в социальных сетях. — А именно, в аэропорту выяснилось, что Беларусь установила в отношении меня запрет на въезд, о чем меня не оповестили и из-за чего я не попал на самолет».

«Скажу еще, что спорт и политика не связаны между собой. В случае Беларуси связаны, как же еще», — отметил политик, пожелав эстонским спортсменкам удачи.

Ханно Певкур был одним из тех членов Рийгикогу, которые в августе прошлого года подписали заявление в поддержку белорусской демократии.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) не сможет поддержать женскую сборную по волейболу на соревнованиях в Минске.
 
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