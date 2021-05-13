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Звезда нового «Мортал Комбат» сыграет в голливудской версии популярной советской комедии
Источник материала: Tut.by
Британский актер Льюис Тан, сыгравший в свежей экранизации
Месяц назад
Сообщается, что голливудский ремейк будет называться «Судьба», режиссером проекта выступит автор «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг. Съемки англоязычного ремейка намечены на лето 2021 года в Бостоне. Сюжет расскажет историю двух людей, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл.
К слову, столичный прокат нового
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Британский актер Льюис Тан, сыгравший в свежей экранизации «Мортал Комбат», получил роль в голливудском ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром!». Об этом...
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