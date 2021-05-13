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Звезда нового «Мортал Комбат» сыграет в голливудской версии популярной советской комедии

13.05.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский актер Льюис Тан, сыгравший в свежей экранизации «Мортал Комбат», получил роль в голливудском ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает Riafan.ru.


Льюис Тан. Фото: кадр из фильма «Мортал Комбат»

Месяц назад стало известно, что у советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» появится современная англоязычная версия с голливудскими звездами. Главные роли в нем сыграют Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались») и Гаррет Хедлунд («Несломленный»). Теперь к актерскому составу присоединась звезда боевика по видеоигре «Мортал Комбат» — британский актер Льюис Тан, сыгравший в экранизации бойца ММА Коула Янга.

Сообщается, что голливудский ремейк будет называться «Судьба», режиссером проекта выступит автор «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг. Съемки англоязычного ремейка намечены на лето 2021 года в Бостоне. Сюжет расскажет историю двух людей, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл.

К слову, столичный прокат нового «Мортал Комбат» подошел к концу, но 6 июня его все еще можно будет увидеть на большом экране — в барановичском кинотеатре «Звезда».

Когда: 6 июня, 16.45
Где:
Сколько: 5,50 рубля

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Британский актер Льюис Тан, сыгравший в свежей экранизации «Мортал Комбат», получил роль в голливудском ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром!». Об этом...
 
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