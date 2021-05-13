Турция испытала новейшую систему залпового огня на шасси бронеавтомобиля. Как это выглядело

Источник материала: Tut.by

Турция испытала боевыми стрельбами новейший бронеавтомобиль Vuran с установленной РСЗО. Кадры запуска ракет появились в Twitter-аккаунте руководителя Департамента оборонной промышленности Исмаила Демира.

Savunma sanayiimiz kabiliyetlerini birleştiriyor Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunuyor. BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK’nın emrinde! @roketsan @MKEKresmi pic.twitter.com/6N3WmSIEZt — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 12, 2021

На кадрах ролика виден запуск 107-миллиметровых ракет из установки, разработанной компанией Roketsan в содружестве с Mechanical and Chemical Industry Company. Полный залп этой РСЗО составляет 12 реактивных снарядов.

Бронеавтомобиль Vuran относится к классу машин, «защищенных от мин и атак из засады» (MRAP). Он подходит для патрулирования и охраны границ, как и другие машины этого класса. В отличие от броневика Kirpi, уменьшенной копией которого является Vuran, машина перевозит не 12, а девять человек. Максимальная скорость автомобиля составляет 110 километров в час, он преодолевает брод более 80 сантиметров глубиной.

Машина сделана по схеме монокока (несущего бронекорпуса) и может противостоять пулям и взрывам мин благодаря броне, прочным стеклам и V-образному днищу. В зависимости от предназначения, на броневик может ставиться вместо РСЗО другое вооружение или оснащение.