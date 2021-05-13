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Турция испытала новейшую систему залпового огня на шасси бронеавтомобиля. Как это выглядело

13.05.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турция испытала боевыми стрельбами новейший бронеавтомобиль Vuran с установленной РСЗО. Кадры запуска ракет появились в Twitter-аккаунте руководителя Департамента оборонной промышленности Исмаила Демира.

На кадрах ролика виден запуск 107-миллиметровых ракет из установки, разработанной компанией Roketsan в содружестве с Mechanical and Chemical Industry Company. Полный залп этой РСЗО составляет 12 реактивных снарядов.

Бронеавтомобиль Vuran относится к классу машин, «защищенных от мин и атак из засады» (MRAP). Он подходит для патрулирования и охраны границ, как и другие машины этого класса. В отличие от броневика Kirpi, уменьшенной копией которого является Vuran, машина перевозит не 12, а девять человек. Максимальная скорость автомобиля составляет 110 километров в час, он преодолевает брод более 80 сантиметров глубиной.

Машина сделана по схеме монокока (несущего бронекорпуса) и может противостоять пулям и взрывам мин благодаря броне, прочным стеклам и V-образному днищу. В зависимости от предназначения, на броневик может ставиться вместо РСЗО другое вооружение или оснащение.

 
 
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РСЗО ведет огонь 107-миллиметровыми ракетами, которых в залпе 12.
 
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