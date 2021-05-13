|
Турция испытала новейшую систему залпового огня на шасси бронеавтомобиля. Как это выглядело
Источник материала: Tut.by
Турция испытала боевыми стрельбами новейший бронеавтомобиль Vuran с установленной РСЗО. Кадры запуска ракет
На кадрах ролика виден запуск 107-миллиметровых ракет из установки, разработанной компанией Roketsan в содружестве с Mechanical and Chemical Industry Company. Полный залп этой РСЗО составляет 12 реактивных снарядов.
Бронеавтомобиль Vuran относится к классу машин, «защищенных от мин и атак из засады» (MRAP). Он подходит для патрулирования и охраны границ, как и другие машины этого класса. В отличие от броневика Kirpi, уменьшенной копией которого является Vuran, машина перевозит не 12, а девять человек. Максимальная скорость автомобиля составляет 110 километров в час, он преодолевает брод более 80 сантиметров глубиной.
Машина сделана по схеме монокока (несущего бронекорпуса) и может противостоять пулям и взрывам мин благодаря броне, прочным стеклам и V-образному днищу. В зависимости от предназначения, на броневик может ставиться вместо РСЗО другое вооружение или оснащение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РСЗО ведет огонь 107-миллиметровыми ракетами, которых в залпе 12.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)