«По приказу премировали людей». В лидском стройтресте рассказали, зачем раздавали деньги на 9 Мая

Источник материала: Tut.by

9 мая в Лиде заметили необычную очередь, в которой по спискам раздавали деньги. По словам читателей, на видео попали работники стройтреста № 19, однако на предприятии нам сказали , что это «фейк и неправда». Как удалось выяснить «Еврорадио», выплаты действительно получили работники стройтреста № 19, но это были не выплаты за участие в мероприятии, а премия к празднику.



Скриншот: видео читателя

Как сообщила глава профкома лидского стройтреста № 19 Елена Солуянова, они «ничего криминального не делали», просто выплатили премию не на карточку, а наличными.

— По приказу премировали людей, как на День строителя, как на 8 Марта. Это нормально, многие организации так делают. Ничего плохого мы не делали, у нас и приказ есть.

По словам главы профкома, премию выплачивали работники бухгалтерии.

— Так когда-то в Доме культуры было. Арендуем ДК, под роспись каждому человеку. Это на праздник, это нормальное явление, — подытожила Елена Солуянова.

Напомним, изначально ситуацией с раздачей денег заинтересовались в Лидском райисполкоме. Пресс-секретарь исполкома предположила, что речь может идти о провокации. Однако позже пресс-секретарь уточнила , что женщины, выдающие деньги, не имеют отношения к организации праздника, поэтому исполком ситуацию комментировать не будет.