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«По приказу премировали людей». В лидском стройтресте рассказали, зачем раздавали деньги на 9 Мая
Источник материала: Tut.by
9 мая в Лиде заметили необычную очередь, в которой по спискам раздавали деньги. По словам читателей, на видео попали работники стройтреста № 19, однако на предприятии нам
Как сообщила глава профкома лидского стройтреста № 19 Елена Солуянова, они «ничего криминального не делали», просто выплатили премию не на карточку, а наличными.
— По приказу премировали людей, как на День строителя, как на 8 Марта. Это нормально, многие организации так делают. Ничего плохого мы не делали, у нас и приказ есть.
По словам главы профкома, премию выплачивали работники бухгалтерии.
— Так когда-то в Доме культуры было. Арендуем ДК, под роспись каждому человеку. Это на праздник, это нормальное явление, — подытожила Елена Солуянова.
Напомним, изначально ситуацией с раздачей денег заинтересовались в Лидском райисполкоме. Пресс-секретарь исполкома предположила, что речь может идти о провокации. Однако позже пресс-секретарь
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Речь идет о премии к празднику, а не за участие в мероприятии.
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