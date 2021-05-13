Роскосмос опубликовал рассекреченные документы об испытании нацистских ракет учеными СССР

Источник материала: Tut.by

Роскосмос к 75-летию выхода постановления Совета министров СССР «Вопросы реактивного вооружения» опубликовал рассекреченные документы, которые послужили основой отечественного ракетостроения и освоения космоса. Об этом пишет ТАСС .



. Фото: wikipedia.org

«Сегодня мы представляем несколько документов, с которых началась история отечественного ракетостроения и освоения космоса», — говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в четверг.

Среди них — записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде, записка о проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2), само постановление Совета министров СССР от 13 мая 1946 года № 1017−419сс «Вопросы реактивного вооружения» и другие.

Первые «Фау-2»

После завершения Великой Отечественной войны советское военное командование поставило задачу собрать максимум информации о новейших образцах ракетной техники, разработанных нацистскими учеными. Для этого в германские научные и производственные ракетные центры были направлены советские ученые, в том числе Сергей Королев, Борис Черток, Николай Пилюгин и другие.

В записке председателю Специального комитета по реактивной технике при Совмине Георгию Маленкову Шахурин сообщал, что институт в Пенемюнде «представляет собой огромный комбинат, занимавшийся разработкой и испытанием ракетных снарядов». Он располагался на территории площадью около 80 кв. км, в его состав входили более 150 зданий и сооружений, а число сотрудников и рабочих достигало 7,5 тыс. человек. Задолго до прихода Красной армии институт был эвакуирован в среднюю Германию.

«Остались на месте крупные испытательные стенды с тяжелым оборудованием, цистерны с различными топливами и окислителями, полностью сохранившиеся два больших кислородных завода, действующая электростанция и детали от различных ракетных снарядов», — отмечал Шахурин. Комиссии удалось обнаружить на месте снаряды и некоторые чертежи (как позже отмечалось в докладной записке на имя Сталина, рабочих чертежей на ракету не имелось, сохранились лишь чертежи на отдельные детали).

В апреле 1946 года в докладной записке на имя Иосифа Сталина отмечалось, что «наиболее крупные специалисты по „Фау-2“ в свое время были вывезены американцами». В свою очередь англичане также вывезли немецких специалистов, полную техническую документацию и исправные образцы ракет «Фау-2». «Специально оборудование (стенды, пульты управления, контрольная аппаратура и т.п.) было в значительной части приведено в негодное состояние», — говорится в докладной записке на имя Сталина от 24 июня 1946 года. Часть чертежей в итоге была обнаружена в Праге, Вене и других городах. Несмотря на это, специалистам удалось собрать семь ракет «Фау-2» из немецких деталей: четыре из них готовились к опытной стрельбе, еще три изучались в Москве.

Согласно постановлению Совета министров от 13 мая «Вопросы реактивного вооружения», в СССР создавался Специальный комитет по реактивной технике, определялись головные министерства по разработке и производству реактивного вооружения, создавались профильные научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и полигоны. Среди первоочередных задач были обозначены полное восстановление технической документации и образцов «Фау-2» и зенитных управляемых ракет, восстановление лабораторий и стендов, подготовка кадров и специалистов, которые овладели бы конструкцией «Фау-2». Работы по развитию реактивной техники признавались важнейшей государственной задачей.

Тем же документом сообщалось о переводе ряда немецких специалистов в Советский Союз. «В целях обеспечения жильем переводимых в СССР немецких специалистов по реактивной технике поручить тов. Вознесенскому предусмотреть в планах распределения выделение до 15 октября 1946 года 150 разборных финских домов и 40 рубленых восьмиквартирных домов по разнарядке Специального комитета по реактивной технике», — говорится в постановлении.

О сборке ракет

Советская комиссия, которая работала в Германии, установила, что в конце 1942 года сборочные цеха серийного выпуска ракет «Фау-2» в Пенемюнде были способны производить до 20 изделий в сутки. После бомбардировки района англичанами в 1943 году серийное производство было переведено в район города Нордхаузена. Для этих целей с использованием труда военнопленных был создан «хорошо оборудованный подземный завод, получивший условное наименование „Миттельверк“, рассчитанный на сборку и выпуск примерно до 20 ракет „Фау-2“ в сутки», говорится в докладной записке Сталину от 24 июня 1946 года.

Советские специалисты выяснили, что основным звеном «Фау-2» была система управления ракеты в полете: перед пуском в направлении цели выдавался мощный радиолуч, после чего установленные на ракете радиоприборы действовали в его полосе, не позволяя изделию уклоняться от заданного курса. В дальнейшем радиоаппаратура выключала двигатель ракеты, когда она достигала заранее вычисленной скорости. Такая система управления была громоздкой и неустойчивой к радиопомехам.

После решения правительства о вывозе немецких специалистов для дальнейшей работы в СССР вместе с ними из Германии были вывезены 29 боевых ракет, а также агрегаты и детали для сборки 10 ракет в Советском Союзе, два специальных поезда-лаборатории, построенных по проектам советских специалистов для обслуживания летных испытаний ракет. В порядке подготовки к опытным пускам ракет в СССР была выпущена полностью отечественная техническая документация на ракету А-4 («Фау-2»), организована производственная база, собраны из немецких узлов и деталей 10 боевых ракет, проверены и частично перебраны 10 ракет, собранных в Германии.

Пуски А-4

С 18 октября по 13 ноября 1947 года было произведено 11 пусков ракет А-4. «Три первые ракеты с большими отклонениями от директриссы стрельб по направлению дальности», — говорится в записке о проведении опытных пусков ракет от 28 ноября 1947 года. Отклонения возникли из-за посторонних токов, возникающих в системе управления ракеты в полете.

Еще три ракеты разрушились во время полета вблизи старта «из-за отказа системы управления и недостаточной прочности корпуса ракет», — говорится в документе. Пяти ракетам удалось выполнить заданную программу полета по дальности и направлению. «Эти ракеты пролетели от 260 до 275 км и отклонились от директриссы стрельбы лишь до 5 км», — отмечалось в записке.

При этом часть ракет оставляла на месте падения большие воронки, несмотря на то, что не были снаряжены взрывчатым веществом. «Это объясняется сильным взрывом смеси остатков горючего (спирта и кислорода) при ударе ракеты о грунт», — говорится там.

Ракеты под номерами 6, 7 и 10 также выполняли научную задачу: на их борту была установлена специальная аппаратура для исследования космических лучей в высших слоях атмосферы. Эксперимент проводился совместно с Физическим институтом Академии наук СССР. «Эта аппаратура отработала безотказно и произвела необходимые записи, ценные для науки», — подчеркивается в записке.

По результатам опытных пусков специалисты установили, что двигатели ракет А-4 советской и немецкой сборки при огневых испытаниях и в полете работали хорошо. Однако немецкая материальная часть ракеты А-4 признавалась сложной и громоздкой в эксплуатации, не обеспечивающей надежной и безотказной работы. Также в ходе испытаний выяснилось, что существующие радиолокаторы не смогли осуществлять обнаружение и пеленгацию ракет. «Для обеспечения дальнего обнаружения и пеленгации ракет типа А-4 необходима разработка специального радиолокатора», — заключили специалисты.

Ракеты Р-2 и Р-3

На основе полученного опыта предлагалось провести дальнейшие работы по созданию отечественной ракеты дальнего действия (заводской шифр «Р-1») дальностью 250−270 км. К маю 1948 года планировалось изготовить 10 таких ракет, а к августу-сентябрю — следующие 20 Р-1 с изменениями относительно «Фау-2», повышающими надежность и безотказность.

Параллельно с созданием ракеты Р-1 в записке о проведении опытных пусков ракет А-4 предлагалось форсировать работу по изготовлению ракеты Р-2 дальностью полета 600 км и Р-3 с дальностью полета 3 тыс. км.

Согласно документу, первая опытная партия Р-2 должна была появиться в июле 1949 года.

«Разработку эскизного проекта по ракете Р-3 закончить в октябре 1948 года», — говорилось в записке.

При этом всем инженерно-техническим работникам и рабочим в НИИ, КБ и опытных заводах ракет дальнего действия предлагалось установить повышенные оплату труда, премирование и материально-техническое обеспечение. В то же время до 1 апреля 1948 года на предприятия должны были быть направлены 1 тыс. инженеров за счет переброски из других отраслей промышленности и переподготовки оканчивающих вузы.

В целом участвовать в создании управляемых ракет предписывалось 63 заводам 16 союзных министерств и двум главным управлениям Совета министров СССР, уточнил Роскосмос.