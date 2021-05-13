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В Сети пишут, что выложены данные более 200 тысяч пользователей платформы petitions.by
Источник материала: Tut.by
В специализированном Telegram-канале, посвященном утечкам информации,
Напомним: накануне 25 марта
На вопрос, была ли утечка каких-то данных, в инициативе ответили, что могли «утечь» условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение. То есть фамилия-имя-отчество, адрес и e-mail.
«Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает. То есть ваши платежные карточки, аккаунт электронной почты, аккаунты в соцсетях — все это в безопасности», — сообщили в Petitions.by, добавив, что платформа проведет дополнительный аудит безопасности и усилит защиту.
Спустя почти два месяца, 12 мая, на специализированном форуме некто выложил Excel-файл с данными, якобы взятыми с petitions.by (по понятным причинам мы не даем ссылку и не упоминаем название ресурса).
Мы проверили в этом списке информацию о наших знакомых, оставлявших в разное время подписи на Petitions.by. Некоторых в перечне не оказалось. В пяти случаях упоминался e-mail человека и «привязанные» к нему имя-фамилия. В трех случаях из этих пяти в списке нашлись домашние адреса людей, и в двух — мобильный номер (вероятно, пользователь мог оставить свой телефон, например, для связи модератора с создателем петиции, но это не удалось проверить за давностью событий).
Как еще в марте
По мнению Владимира, злоумышленник знал личность, логин и пароль модератора. «Подобрать пароль вручную практически невозможно из-за его длины и сложности, а автоматизированному подбору препятствует капча, — написал он. — За последние полгода наши модераторы неоднократно подвергались арестам, у них дома проходили обыски, изымалась техника. Не исключен человеческий фактор, когда пароль мог быть использован где-то еще. Однако точно известно, что сочетание логина и пароля модератора было уникальным и злоумышленник мог подобрать сочетание, только установив личность модератора».
Тогда же основатель проекта пообещал провести аудит безопасности портала, усилить защиту и запросить помощь специалистов по кибербезопасности для проведения расследования. Так, после произошедшего учетная запись модератора получила еще несколько дополнительных слоев защиты.
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Мы проверили в этом списке информацию о наших знакомых, оставлявших в разное время подписи на Petitions.by.
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