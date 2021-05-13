Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какой должна быть Конституция Беларуси? Часть 4

Часть 4. Какие могут быть поправки в Конституцию 1994 г.?

В предыдущей публикации речь шла о порядке восстановления Конституции 1994 г. После проведения выборов в легитимный парламент — Верховный Совет Республики Беларусь — можно ставить в повестку дня вопрос о внесении изменений и дополнений (поправок) в Конституцию страны.

Ранее

Часть 1. Что представляет собой Конституция 1994 года?

Часть 2. Поправки в Конституцию и их юридическое значение

Часть 3. Как вернуть Конституцию 1994 года?

Требования к поправкам в Конституцию

Как отмечается в ст. 147 Конституции 1994 г., вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается Верховным Советом по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом, не менее 40 депутатов Верховного Совета, президента, Конституционного суда.

Формой реализации такого права является принятие закона об изменении и дополнении Конституции. Он должен пройти не менее двух обсуждений и одобрений Верховного Совета с промежутком не менее трех месяцев (ст. 148). За указанный закон должны проголосовать не менее двух третей депутатов Верховного Совета (ст. 149).

Изменения и дополнения в Конституцию должны быть подготовлены с учетом требований, которые предъявляются к оформлению нормативных правовых актов. В настоящее время эти требования закрепляются в законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (в редакции закона от 17 июля 2018 г.). Среди них: логичное построение проекта; краткость и точность изложения; полнота правового регулирования соответствующих отношений; ясность, простота и доступность языка изложения; единообразие и однозначность терминологии (ст. 28 закона).

Значит, поправки в Конституцию должны носить точечный характер и быть выверенными по содержанию. При этом они должны обеспечивать преемственность конституционного развития.

Понятное дело, что за прошедшее время таких поправок может быть много. Тем не менее, они не должны подменять текст Конституции 1994 г. и не нарушать ее структуру.

Поправки в раздел 1

В этом разделе закрепляются основы конституционного строя Республики Беларусь, то есть наиболее важные правовые нормы. Здесь предлагается укрепить основы гражданского общества, в том числе гарантии деятельности политических партий и иных общественных объединений. Для этого следует закрепить их право на финансовую помощь со стороны государства, а также равный доступ к СМИ (ст. 5).

С учетом предыдущей практики целесообразно предусмотреть проверку проектов международных договоров на предмет их соответствия Конституции (ст. 8).

В новых условиях следует перейти на двухуровневое административно-территориальное устройство местной власти. С этой целью предлагается в ст. 9 записать, что административно-территориальными единицами в Беларуси должны быть округа и районы (поветы). Статус самостоятельных единиц могут иметь города. Более детально административно-территориальное устройство Беларуси должно закрепляться в законе.

Принципиально важно восстановить статус белорусского языка как единственного государственного языка (ст. 17). Это позволит укрепить суверенитет государства и развить национальную идентичность белорусов.

Не менее важно конкретизировать в Конституции государственную символику Республики Беларусь (ст. 19).

Поправки в раздел 2

Это раздел предлагается назвать «Основные права, свободы и обязанности граждан». В нем следует записать, что смертная казнь как мера наказания отменяется (ст. 24). Нам надо ввести судебный порядок решения вопроса о заключении подозреваемых лиц под стражу (ст. 25). В целях предотвращения практики произвольного прослушивания телефонов и иных сообщений предлагается установить законные основания для «прослушки» (ст. 28).

Гарантией свободы собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования может стать запрет на издание каких-либо актов, ограничивающих реализацию этой свободы (ст. 35).

Что касается основных обязанностей граждан, то целесообразно отменить срочную военную службу, заменив ее краткосрочными сборами и создав небольшую профессиональную армию (ст. 57).

Следует также гарантировать гражданам право на обжалование в суд любых решений или действий государственных органов и должностных лиц, которыми нарушаются их права и свободы (ст. 61).

Дополнительным средством защиты прав и свобод личности может стать институт уполномоченного по правам человека (ст. 61-1).

Поправки в раздел 3

В качестве поправки в главе «Избирательная система» предлагается введение смешанной системы выборов, когда парламент и местные представительные органы будут формироваться как по одномандатным округам, так и по партийным спискам (ст. 68).

При этом право выдвижения кандидатов в депутаты должно принадлежать двум субъектам: политическим партиям и группам граждан (ст. 70).

В отношении референдумов предлагается установить право его назначения исключительно парламенту (ст. 74).

Поправки в раздел 4

Как известно, это самый важный и объемный раздел Конституции. В нем закрепляется система органов власти, их полномочия и порядок деятельности.

На первом месте должен находиться парламент — Верховный Совет Республики Беларусь. Его предлагается назвать на белорусский манер «Сойм». Численность депутатов может остаться прежней — 260 человек. Половина из них будет избираться по прежней системе выборов, а другая половина — по партийным спискам. Предлагается повысить минимальный возраст для депутатов парламента — 25 лет.

Что касается должности президента, то возможны два варианта. Первый: упразднить эту должность, возложив основные полномочия президента на председателя парламента, его заместителей и президиум парламента. Второй: учредить должность «мягкого» президента, избираемого парламентом. Оба варианта прописываются в проекте поправок.

Правительство будет формироваться парламентом. Премьер-министр будет считаться избранным, если за его кандидатуру проголосовали не менее двух третей депутатов. После избрания премьер-министр в течение месяца должен предложить состав правительства, который утверждается единым пакетом (ст. 107).

В главе 5 «Суд» предлагается закрепить систему общих и специализированных судов. При этом судьи высших судов должны избираться парламентом по предложению Республиканского совета судей сроком на пять лет с правом переизбрания на новый срок. Председатели судов и их заместители должны избираться на собраниях судей и утверждаться в должности парламентом (дополнительный вариант — президентом). Судей иных (нижестоящих) судов должны избирать местные представительные органы соответствующего уровня по предложению Республиканского совета судей сроком на четыре года с правом переизбрания.

Важным новшеством в судебной системе станет возможность учреждения по уголовным делам суда с участием присяжных заседателей (ст. 113).

Поправки в раздел 5

Речь идет о системе органов местного самоуправления. Представительные органы предлагается назвать «местные Рады» или «Соймики». Им возвращается право формировать исполнительные органы, а также местные избирательные комиссии.

Поправки в раздел 6

В разделе «Государственный контроль и надзор» определяется статус Конституционного суда, прокуратуры, Контрольной палаты, Наблюдательного совета в сфере теле- и радиовещания, интернета и печати, а также уполномоченного по правам человека.

Конституционный суд предлагается назвать «Конституционным советом». Он должен избираться парламентом в составе 9 членов сроком на пять лет. Полномочия Конституционного суда значительно расширяются (ст. 127). Среди них: проверка международных договоров, законов и иных нормативных правовых актов на предмет конституционности; проверка формулировок вопросов, выносимых на референдум, а также изменений и дополнений в Конституцию; толкование норм Конституции применительно к конкретным случаям; рассмотрение жалоб граждан на нарушение их конституционных прав и свобод в правовых актах, изданных органами государственного управления. На Конституционный суд предлагается возложить контроль за законностью выборов и проведением референдумов.

Полномочия органов прокуратуры предлагается расширить за счет проведения предварительного следствия. Для этого в ее составе должны быть созданы следственные подразделения (ст. 134).

В главе 8 «Контрольная палата Республики Беларусь» уточняется порядок формирования, состав и компетенция этого органа.

В главе 8-1 определяется порядок создания и деятельности, а также компетенция Наблюдательного совета в сфере теле- и радиовещания, интернета и печати.

В главе 8-2 регламентируется порядок создания и деятельности, а также компетенция уполномоченного по правам человека.

Поправки в раздел 7

В целях укрепления финансово-кредитной системы Республики Беларусь предлагается ввести новую денежную единицу — талер и 1/100 часть — грош. Наряду с государственными банками, в Беларуси могут создаваться коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации. Контроль за их деятельностью возлагается на Национальный банк (ст. 145).

Поправки в раздел 8

Речь идет о действии Конституции и порядке ее изменения. В этом разделе предлагается уточнить перечень субъектов, которые могут инициировать вопрос об изменении и дополнении Конституции. Среди них: не менее 150 тысяч граждан, не менее 70 депутатов парламента и Конституционный суд (ст. 147).

***

Таким образом, после восстановления Конституции 1994 г. и образования легитимного парламента может быть поставлен вопрос о внесении поправок в Конституцию. Эти поправки должны пройти установленную процедуру обсуждения и одобрения.

В результате Конституция 1994 г. будет адаптирована к новым условиям и может стать основой для обновления законодательства во всех сферах деятельности.

(О том, почему не стоит принимать новую Конституцию и какие имеются недостатки в проекте предлагаемой Конституции, пойдет речь в следующей публикации).

Мнения колумнистов могут не совпадать с мнением редакции. Приглашаем читателей предлагать для участия в проекте новых авторов или собственные «Мнения».

Подписывайтесь и читайте нас в