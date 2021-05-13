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Минчанка «развела» знакомых минимум на 750 тысяч долларов

13.05.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аферу долговых обязательств раскрыли оперативники ГУБОПиК после обращения к ним 35-летней минчанки, которая заявила, что 39-летняя знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла взаймы для развития бизнеса.

Минчанка «развела» знакомых минимум на 750 тысяч долларов

По сообщению МВД, должница выдумала коммерцию по продаже дорогостоящих шуб и потратила все деньги на собственные нужды. Еще четыре человека купились на историю с приобретением земельного участка и лишились в общей сложности 20 тыс. долларов. Также женщине удалось трижды продать изъятый за систематическую неуплату лизинговых платежей Mercedes-Benz S-класса.

Самым крупным оказался обман 30-летнего минчанина, который продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги одолжил знакомой. Более того, чтобы помочь ей, мужчина сам брал взаймы. Всего он передал около 500 тыс. долларов.

Пока установлено более десяти потерпевших, у которых женщина выманила около 750 тысяч долларов.

Следователи возбудили уголовные дела.

 
 
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Аферу долговых обязательств раскрыли оперативники ГУБОПиК после обращения к ним 35-летней минчанки, которая заявила, что 39-летняя знакомая не возвращает 40 тысяч...
 
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