Минчанка «развела» знакомых минимум на 750 тысяч долларов

Аферу долговых обязательств раскрыли оперативники ГУБОПиК после обращения к ним 35-летней минчанки, которая заявила, что 39-летняя знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла взаймы для развития бизнеса.





По сообщению МВД, должница выдумала коммерцию по продаже дорогостоящих шуб и потратила все деньги на собственные нужды. Еще четыре человека купились на историю с приобретением земельного участка и лишились в общей сложности 20 тыс. долларов. Также женщине удалось трижды продать изъятый за систематическую неуплату лизинговых платежей Mercedes-Benz S-класса.

Самым крупным оказался обман 30-летнего минчанина, который продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги одолжил знакомой. Более того, чтобы помочь ей, мужчина сам брал взаймы. Всего он передал около 500 тыс. долларов.

Пока установлено более десяти потерпевших, у которых женщина выманила около 750 тысяч долларов.

Следователи возбудили уголовные дела.