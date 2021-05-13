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Лукашенко принял верительные грамоты новых послов. Главы дипмиссий США и Франции на церемонии отсутствовали

13.05.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 мая Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств. Церемония состоялась во Дворце независимости.

Лукашенко принял верительные грамоты новых послов. Главы дипмиссий США и Франции на церемонии отсутствовали

Верительные грамоты вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Как отмечает БелаПАН, на церемонии не присутствовали послы Франции и США.

С конца ноября прошлого года в Минске работает новый посол Франции Николя де Лакост. В декабре он вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею. В посольстве Франции БелаПАН сообщили, что Николя де Лакост в настоящее время находится за пределами Беларуси.

Что касается нового посла США Джули Фишер, то белорусские власти до сих пор не выдали ей визу для въезда в страну. Фишер исполняет свои обязанности из Вильнюса.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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13 мая Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств. Церемония состоялась во Дворце независимости.
 
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