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Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

13.05.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщает штаб Виктора Бабарико, ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности);

ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку недавно предъявили окончательное обвинение. Его также обвиняют по тем же трем статьям.

 
 
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Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение.
 
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