Кто отстреливает палестинских командиров?

Израильская армия демонстрирует большие успехи в противостоянии с ХАМАС: одним авиаударом убиты три высокопоставленных члена этой боевой группировки, в том числе командир ракетного подразделения «Исламского джихада» Самех аль-Мамлук. Все это, разумеется, не просто везение. Фактически все цели, пораженные Израилем за последние 48 часов, были обнаружены в результате обширного сбора разведданных на земле, а также с воздуха — с помощью дронов и электронного наблюдения, осуществляемого армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).





Несмотря на то что в военных операциях участвуют в равной степени все виды израильских вооруженных сил, создание так называемого «банка целей» — это работа двух подразделений ЦАХАЛ: «8200» и «Миста'аравим». Об их существовании знают все — однако в то же время о них не известно практически ничего. Работа этих двух подразделений воспета в израильском сериале Fauda, вышедшем на Netflix несколько лет назад. «Фауда» в переводе с арабского — хаос. Но сериал — не более чем фантазия на заданную тему.





Подразделение «8200» входит в структуру израильской военной разведки «Аман». Оставаясь невидимыми, они проводят операции, о которых узнает весь мир.





Так, например, именно это подразделение стояло за разработкой вируса Stuxnet, который в 2009 году атаковал системы, отвечающие за обогащение урана на ядерных объектах Ирана, и отключил их.









Главная работа «8200» — киберразведка, разработка и производство высокотехнологичного оборудования, реализация при помощи этого оборудования операций по прослушке и другому скрытому наблюдению. Подразделение активно сотрудничает и с частными компаниями, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования.





Сложные компьютеры, принадлежащие подразделению «8200», могут отслеживать сообщения, имеющие значение для разведки, обрабатывая миллионы каналов связи и миллиарды слов. Трудно обнаруживаемые подслушивающие устройства, разработанные подразделением, установлены в ключевых кабинетах по всему миру — например, в 2019 году американцы сообщили об обнаружении таких устройств в «чувствительных локациях» Вашингтона. Разумеется, стоят они и в кабинетах лидеров ХАМАС и Палестинской автономии.





«8200» также отвечает за ведение радиоэлектронной борьбы, за фотофиксацию целей на местности.





В состав подразделения входят офицеры и солдаты, которые сопровождают пехотные войска во время боевых действий. В этих миссиях они ведут тактическую разведку на поле боя.





«8200» тесно сотрудничает с арабоязычным подразделением «Миста'аравим», в структуре ЦАХАЛ он отвечает за борьбу с палестинскими террористами. В переводе с иврита «миста'аравим» означает «те, кто живет среди арабов». Как следует из названия, в подразделении служат арабоязычные евреи. Они одеваются как арабы, говорят как арабы и думают как арабы.





Это подразделение действует глубоко в тылу врага на территориях Газы и западного берега. Они изучают различные диалекты арабских общин, их сленг и традиции, манеру одеваться и носить бороду, навигацию в городах — чтобы ассимилироваться среди местного арабского населения. Их основная задача — сбор разведданных, контртерроризм и спасение заложников.





В подразделении служат как мужчины, так и женщины. Обучение бойцов этого подразделения занимает около 15 месяцев, в том числе 4 месяца боевой подготовки на армейской базе «Миткан Адам» — в ​​центре специальной подготовки ЦАХАЛ.





Бойцы подразделения внедряются на территорию врага ячейками — отрядами. В каждом отряде есть водитель со специальной подготовкой, снайпер, три или четыре бойца и один «специалист техподдержки», который держит связь с «8200» и обеспечивает отряд информацией.





Это подразделение работает внутри арабских протестов и демонстраций, нередко арабские СМИ ловили «Миста'аравим» на провокациях в отношении протестующих. Израильская армия распускает эти отряды, как только личности участников раскрываются, и формирует новые. Однако, например, отряд «Римон» был создан в 1978 году и оставался активным до 2005 года. Отряд «Шимшон» продержался 80-е и 90-е годы. Элитное подразделение «Дувдеван 217», основанное еще в 1980-х, действует до сих пор, оставаясь неразоблаченным.



