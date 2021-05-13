«В июне уже может быть интереснее»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – обращает внимание на интересный факт.

– Протесты 9 мая не случились. Но мало кто обратил внимание на интересный факт: вечером, в пятницу 7 мая весь Минск стоял в 10-балльных пробках. Стоял центр, стояла кольцевая. Это не была акция протеста, но люди уезжали из города массово. В итоге 9 мая официальный праздник не собрал каких-то серьезных цифр.

Это много говорит о настроении людей. Если говорить про Минск, можно оценивать, что 70-80% из тех, кто стоял в пятницу вечером в пробках, голосовали за Тихановскую в августе прошлого года. На сегодня одна мысль – уехать поскорее из города, развеяться, отдохнуть от тяжелой в эмоциональном плане зимы.

Это не значит, что люди полюбили режим. Про высокую цену протеста пишут все аналитики, это очевидно. В то же время, в августе было уникальное ощущение – ощущение объединения нации. Когда 8 из 10 вокруг – свои, когда и рабочие и айтишники, и малые города и столица – все столкнулись с несправедливостью и реагировали бурно и эмоционально.

Режим не стал прививать к себе любовь – он стал повышать цену за протест, с одной стороны.

С другой, основной нарратив в официальных медиа – смотрите, все спокойно, страна не разваливается, транспорт ходит, зарплаты платятся, доллар стоит на месте. Да, цены в магазинах подросли. Да, где-то сокращения. Все чаще проседает инфраструктура. Но сокращения на конкретном предприятии можно списать на проблемы предприятия, не возникает ощущение что все почувствовали ухудшение.

То же самое с инфраструктурой – обесточили Сухарево, но в Малиновке и Каменной Горке свет есть. Произошел рассинхрон, он произошел окончательно с прекращением протестной осени.

В этом контексте возникает много гипотез, что может стать новым триггером для протеста, ведь настроения никуда не делись. И здесь, на наш взгляд, нужно смотреть на то, насколько это событие может задеть всех максимально. Пропажа долларов из обменников или скачок курса, коллапс банковской системы, пустые полки. Инфраструктурный коллапс национального масштаба. Дефицит бензина или резкий скачок его стоимости. Массовые задержки пенсий и зарплат бюджетникам.

Все эти триггеры так или иначе находятся в экономической плоскости. За первый квартал дефицит бюджета достиг практически годового уровня к прошлому году. В условиях его роста и сокращения доходной части (санкции на нефтянку), рано или поздно будет принято решение, которое по цепочке вызовет что-то из вышенаписанного. Мы не знаем что и не знаем как будут приниматься решения.





Май пока будет относительно спокойным за счет апрельских квартальных налогов и законтрактованных запасов нефти. А вот в июне уже может быть интереснее. Доверия к государству нет, поэтому любая экономическая проблема будет моментально ухудшена за счет панического поведения населения.