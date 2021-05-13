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На восстановление Будславского костела белорусы за два дня собрали 170 000 рублей. Сейчас альпинисты разбирают остатки кровли

13.05.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во вторник в Будславе загорелся один из самых красивых костелов Беларуси. Огонь практически полностью уничтожил крышу здания, а все помещения оказались затоплены. Неравнодушные белорусы за два дня собрали на его восстановление 170 000 белорусских рублей. Сейчас в здании ведется работа по демонтажу оставшейся кровли. Об этом Onliner рассказал волонтер Евгений Апанасевич.

— Из костела вынесены все вещи, кроме алтарей ничего не осталось. Их мы приподняли, чтобы они хоть как-то высохли. Получили разрешение от МЧС на работу на крыше, там на безвозмездной основе работают альпинисты, ожидаем, что завтра прибудет еще несколько добровольцев. Главное сейчас — демонтировать остаток кровли, балки перекрытия. После этого попытаемся как-то накрыть купол, чтобы спасти орган. Дальше будем наблюдать за фресками. Важно, чтобы до начала холодов все высохло, иначе будет большая беда, — отмечает Евгений.

Пока территория костела оцеплена, но волонтеры надеются, что в течение нескольких дней, как только крыша будет расчищена, можно будет приступить к внутренней уборке.

По словам Евгения, проектирование новой кровли займет несколько месяцев. По самым оптимистичным прогнозам, строительные работы могут начаться в середине осени.

 
 
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Во вторник в Будславе загорелся один из самых красивых костелов Беларуси. Огонь практически полностью уничтожил крышу здания, а все помещения оказались затоплены....
 
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