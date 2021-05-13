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Пьяный парень после ссоры с девушкой попрыгал по Toyota и ногой выбил стекло в милицейском авто

13.05.2021 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый парень разбил два автомобиля в Октябрьском районе столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В начале апреля в милицию обратились очевидцы, которые сообщили, что неизвестный молодой человек прыгает по лобовому стеклу иномарки. Прибывшие на место сотрудники милиции задержали нарушителя. Парень вел себя агрессивно. Подойдя к патрульному авто, он ногами разбил в нем заднее боковое стекло.

В ходе опроса задержанный пояснил, что накануне пил спиртные напитки, из-за чего у него возник конфликт с возлюбленной. В порыве гнева молодой человек запрыгнул на стоящее рядом авто и разбил лобовое стекло иномарки.

Материалы проверки передали в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка.

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Материалы проверки передали в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка.
 
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