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Пьяный парень после ссоры с девушкой попрыгал по Toyota и ногой выбил стекло в милицейском авто
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый парень разбил два автомобиля в Октябрьском районе столицы,
В начале апреля в милицию обратились очевидцы, которые сообщили, что неизвестный молодой человек прыгает по лобовому стеклу иномарки. Прибывшие на место сотрудники милиции задержали нарушителя. Парень вел себя агрессивно. Подойдя к патрульному авто, он ногами разбил в нем заднее боковое стекло.
В ходе опроса задержанный пояснил, что накануне пил спиртные напитки, из-за чего у него возник конфликт с возлюбленной. В порыве гнева молодой человек запрыгнул на стоящее рядом авто и разбил лобовое стекло иномарки.
Материалы проверки передали в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка.
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Материалы проверки передали в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка.
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