Пьяный парень после ссоры с девушкой попрыгал по Toyota и ногой выбил стекло в милицейском авто

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый парень разбил два автомобиля в Октябрьском районе столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В начале апреля в милицию обратились очевидцы, которые сообщили, что неизвестный молодой человек прыгает по лобовому стеклу иномарки. Прибывшие на место сотрудники милиции задержали нарушителя. Парень вел себя агрессивно. Подойдя к патрульному авто, он ногами разбил в нем заднее боковое стекло.

В ходе опроса задержанный пояснил, что накануне пил спиртные напитки, из-за чего у него возник конфликт с возлюбленной. В порыве гнева молодой человек запрыгнул на стоящее рядом авто и разбил лобовое стекло иномарки.

Материалы проверки передали в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .