В Лиде такси сбило 14-летнего велосипедиста. Подросток в реанимации

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса легковушки в Лиде, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 12 мая на пересечении улицы 8-го Марта с проспектом Победы. Установлено, что 31-летний водитель такси при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил 14-летнего велосипедиста, который выехал на регулируемый переход также на разрешающий сигнал.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .