|
В Лиде такси сбило 14-летнего велосипедиста. Подросток в реанимации
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса легковушки в Лиде,
Происшествие случилось днем 12 мая на пересечении улицы 8-го Марта с проспектом Победы. Установлено, что 31-летний водитель такси при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил 14-летнего велосипедиста, который выехал на регулируемый переход также на разрешающий сигнал.
В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 12 мая на пересечении улицы 8-го Марта с проспектом Победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)