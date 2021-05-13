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«Сіндром Медэі»: в эфире VOKA покажут спектакль Республиканского театра белорусской драматургии
Источник материала: Навiны
13 мая в эфире видеосервиса VOKA покажут спектакль «Сіндром Медэі» Республиканского театра белорусской драматургии. Трансляция начнется в 19:00 по минскому времени и будет бесплатно доступна зрителям по всему миру.
«Сіндром Медэі» — история о героине древнегреческих мифов Медее, живущей в наши дни. В античных сюжетах она убивает своих детей, чтобы отомстить мужу, а современная версия показывает, что и спустя столетия в отношениях людей ничего не меняется. В момент, когда рушится ее мир, отчаявшаяся женщина способна на страшные поступки.
Что стоит за ними на самом деле — вот о чем пытаются говорить со зрителем автор пьесы Юлия Чернявская и режиссер спектакля Екатерина Аверкова.
В главной роли — заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Сидоркевич. В 2017 году, когда состоялась премьера, ее работа в этой постановке была отмечена призом за лучшую женскую роль на Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, а Гражина Быкова получила награду за лучшую женскую роль второго плана.
В 2018 году на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии спектакль был удостоен специального приза жюри — за музыкальное решение и смелую попытку увидеть античную трагедию в XXI веке.
Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.
Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте
Показ спектакля «Сіндром Медэі» продолжает серию трансляций, которые уже год видеосервис VOKA проводит из Республиканского театра белорусской драматургии. Благодаря этому зрители смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», спектакли «Кар’ера доктара Рауса», «Сірожа», «Шлюб з ветрам» и «Тры Жызэлі», а также праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича.
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