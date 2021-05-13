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Лукашенко: если люди поддержат новый проект Конституции — быть этой Конституции, не поддержат — у нас же Конституция есть

13.05.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 13 мая обсудил готовящиеся поправки в Конституцию Беларуси с руководителями конституционной комиссии.

На встрече присутствовали глава Совета Республики Наталья Качанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Лукашенко: если люди поддержат новый проект Конституции — быть этой Конституции, не поддержат — у нас же Конституция есть

«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей».

По словам Лукашенко, когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда уже с его участием состоится «принципиальное подробное чтение» этого проекта.

«Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации, — сказал Лукашенко. — Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно — кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать».

По словам Лукашенко, Конституция — это «основная конструкция государства и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а некоторые изменения вносились для галочки или в популистских целях».

Комиссия по подготовке поправок в Конституцию Беларуси должна до 1 августа представить Лукашенко предложения об изменении Основного закона для их последующего вынесения на референдум, который планируется на январь 2022 года, напоминает БелаПАН.

 

 

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Александр Лукашенко 13 мая обсудил готовящиеся поправки в Конституцию Беларуси с руководителями конституционной комиссии.
 
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