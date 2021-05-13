Мужчина бросил ребенка с балкона в Лунинце

По данным следствия, вечером 9 мая из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.



Фото: pixabay.com

По данным СК, ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.