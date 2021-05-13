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Мужчина бросил ребенка с балкона в Лунинце

13.05.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, вечером 9 мая из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.

Мужчина бросил ребенка с балкона в Лунинце
Фото: pixabay.com

По данным СК, ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
 
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По данным следствия, вечером 9 мая из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика. На место происшествия...
 
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