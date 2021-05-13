Вице-спикера парламента Эстонии не пустили в Минск

Источник материала: АФН

Вице-спикер парламента Эстонии Ханно Певкур, который также возглавляет Союз волейбола страны, в четверг не смог вылететь в Минск, чтобы поддержать женскую сборную в квалификации чемпионата Европы.

"Я пришел в аэропорт, но зарегистрироваться на рейс не смог. Изучив мой паспорт, на регистрации мне сказали, что посадить на самолет меня не могут, поскольку, по данным пограничной охраны Беларуси, моя фамилия находится в списке тех, кому запрещен въезд в страну", - сказал Певкур, которого цитирует портал ERR.

Он добавил, что показал имеющееся у него приглашение, о наличии которого проинформировали и белорусских пограничников, но ничего не изменилось.

"После этого я связался с белорусской федерацией. Через некоторое время они мне сообщили, что решили этот инцидент, но для вылета в Минск было уже слишком поздно, поскольку регистрация на рейс уже закончилась", - добавил Певкур.

Он сказал, что не располагает информацией о том, когда и кто его внес в черный список.