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Три теленка туроподобного быка Хека родились в заказнике "Средняя Припять"

13.05.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Туроподобные быки поселились на пойменных лугах урочища Погост год назад и уже принесли второе потомство.

Первобытный тур – прародитель современного крупного рогатого скота. Возродить вымерших туров, обширно представленных в тевтонской мифологии, пытались в нацистской Германии братья Хайнц и Луц Хеки. В результате многолетних селекций была выведена новая порода – быки Хека. Считается, что по своим характеристикам они максимально похожи на "оригинальных" туров.

© Sputnik Альфред Микус
Туроподобные быки в деревне Погост Житковичского района, заказник "Средняя Припять"

Туроподобные быки обосновались на Полесье за деревней Погост в марте минувшего года. Это стало возможным благодаря международному проекту по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов Припяти. 15 особей туроподобного скота завезли из латвийского национального парка "Кемери" и выпустили в дикую природу, где животные живут на вольном выпасе.

© Sputnik Альфред Микус
Вольный выпас быков позволят сохранить уникальное биоразнообразие пойменных лугов

"Часто заезжая в деревню Погост Житковичского района Гомельской области Беларуси, мечтал увидеть настоящих туров, которых заселили в этот район. Но только этой весной, наверно помог наступивший Год Быка, удалось увидеть этих животных", – рассказывает фотограф Альфред Микус.

© Sputnik Альфред Микус
Численность быков за год увеличилась на четверть
© Sputnik Альфред Микус
Туроподобный бык проды Хека

Территория, где живут туры – а это 200 гектаров – с одной стороны огорожена забором, с других – реками Припятью и Ствигой, условия здесь созданы так, чтобы животные максимально чувствовали себя на вольном выпасе как на родной земле. За это время уже пришло второе пополнение стада – родилось три теленка.

 
 
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Порода, выведенная методом обратной селекции, наиболее приближена к исчезнувшему виду, ранее обитавшему на этой территории, – туру.
 
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