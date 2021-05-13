Намек на Джанабаеву? Экс-супруга Меладзе высмеяла зрелых инстадив

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе удивила публику: Ирина Меладзе потроллила инстадив и спровоцировала слухи о неприязни к "сопернице" Альбине Джанабаевой.

Ирина прожила с Меладзе четверть века и родила ему троих дочерей, после чего певец оставил жену ради солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой, которая также родила ему наследников. Младшая дочь пары появилась на свет совсем недавно. Ходят слухи, что все это не дает покоя экс-супруге певца, которая не упускает момента "подстегнуть" соперницу.

Недавно Ирина высказалась в сторону зрелых инстадив и снова спровоцировала слухи о своем "особом" отношении к новой жене Меладзе.

"Новые кумиры – "девицы" среднего и старшего возраста 40+ с миллионами подписчиков, которые продают свое туловище как товар, изображая счастье в бикини", – начала свой пост экс-супруга Меладзе.

А затем добавила, что в "тренде" глупость, отсутствие интеллекта, а женщины все чаще делают ставку на телесность.

Подписчики не смогли пройти мимо таких откровений и мгновенно отреагировали на пост.

"Джанабаеву троллите?"; "Намек на Альбину?"; "Мне кажется или это послание предназначалось вашей сопернице?"; "Альбина, это для тебя", – предположили в сети.

И пока экс-супруга Меладзе рассуждает о высоком, сам певец раскрыл секреты воспитания младшей дочери.

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