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Женщина развела знакомых более чем на 750 тысяч долларов
Источник материала: Onliner
Началось с того, что 35-летняя минчанка пожаловалась в ГУБОПиК, что ее знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла в долг для развития бизнеса. Оказалось, что женщина насобирала по знакомым куда большую сумму, которую тратила на себя — рестораны, покупка одежды и украшений, турпоездки и другие развлечения. После проверки внутренних органов оказалось, что она еще и проститутка.
По данным следствия, 39-летняя минчанка придумала бизнес по продаже дорогостоящих шуб, но все одолженные по знакомым суммы потратила на себя — рестораны, покупка одежды и украшений, турпоездки. Из кредиторов — как минимум десять знакомых, отдавших ей в общей сложности 750 тысяч долларов с 2017 года. В схеме мошенницы были замешаны и родственники, которые играли роль должностных лиц различных организаций.
Больше всех пострадал 30-летний минчанин, который продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги одолжил знакомой. Даже брал взаймы для этого. Всего он передал ей около 500 тысяч долларов.
«Четыре человека купились на историю с приобретением земельного участка и лишились в общей сложности 20 тысяч долларов. Также женщине удалось трижды продать изъятый за систематическую неуплату лизинговых платежей Mercedes-Benz S-класса», —
Также МВД выяснило, что минчанка ранее получала административную ответственность за занятие проституцией.
Поиск пострадавших от рук мошенницы продолжается.
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Началось с того, что 35-летняя минчанка пожаловалась в ГУБОПиК, что ее знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла в долг для развития бизнеса. Оказалось,...
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