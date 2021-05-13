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MediaTek представила чип для «5G-середняков»

13.05.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

MediaTek презентовала чип Dimensity 900 с поддержкой 5G. Это мобильный чип, который предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента. «Железо» выполнено по техпроцессу 6 нм.

Dimensity 900 5G получил поддержку Wi-Fi 6 и частоту обновления экрана 120 Гц на панелях Full HD+. Смартфон под управлением нового чипа может работать с камерой на 108 Мп в качестве основного фотосенсора. Сам чип — восьмиядерный. Он состоит из двух ядер ARM Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц, а также шести чипов ARM Cortex A55 с частотой 2 ГГц.

Также чип поддерживает память стандарта PDDR5. Как и все современные чипы, Dimensity 900 оснащен независимыми мощностями для работы с искусственным интеллектом.

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MediaTek презентовала чип Dimensity 900 с поддержкой 5G. Это мобильный чип, который предназначен для смартфонов среднего ценового сегмента. «Железо» выполнено по техпроцессу...
 
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