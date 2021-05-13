Собака-няня успокоила малыша, который закапризничал, и стала звездой в TikTok

Источник материала: Tut.by

Говорят, дети очень любят собак. Это убеждение как нельзя лучше подтвердил малыш по имени Кайло. Видео, где закапризничавший ребенок волшебным образом успокаивается под вой домашнего пса, появилось в TikTok.

Роликом поделилась мать мальчика, которая отлучилась на кухню, чтобы приготовить еду. В этот момент Кайло заплакал. Однако животное не растерялось и начало успокаивать младенца: собака аккуратно подвывала. Это привлекло внимание ребенка — слезы тут же исчезли с его лица. Видео же набрало около 1,5 млн лайков.