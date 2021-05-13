Женщины на грани нервного срыва. 10 книг с напряженным сюжетом, которые не отпустят вас до финала

Источник материала: Tut.by

Весь мир с нетерпением ожидает новый триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс и Джулианной Мур в главных ролях — кстати, мировая премьера уже завтра. Это экранизация одноименного романа А.Дж. Финна, о котором мы уже писали ранее .

Загадочные истории о женщинах на грани нервного срыва, которым всё время что-то кажется (или не кажется?), стали популярны после «Девушки в поезде». То ли героиня сходит с ума, то ли ею умело манипулируют, то ли перед нами образчик ненадежного рассказчика. Что еще можно почитать с подобной атмосферой, не отпускающей до финала? Рассказываем!

«Нервный срыв», Б.Э. Пэрис

Поздно возвращаясь домой, школьная учительница Кэсс решает поехать через глухую лесную дорогу, хотя клятвенно обещала мужу этого не делать. На дороге она замечает сидящую в припаркованной машине женщину. Первым порывом Кэсс было выйти и спросить, не нужна ли помощь, но страх того, что это может оказаться ловушкой, вынуждает ее уехать. На следующий день выясняется, что ту женщину нашли убитой. Кэсс страдает от чувства вины, но даже не может объяснить это близким, ведь она скрыла от них, что видела убитую женщину.

Постепенно с героиней начинают происходить странные и пугающие вещи. Она забывает, что пригласила в гости друзей, путает код от сигнализации, не помнит, о чем говорила с подругой. А тут еще кто-то постоянно звонит и молчит в трубку, и Кэсси полагает, что это может быть видевший ее убийца. Еще больше нагнетает ситуацию то, что мать Кэсси страдала ранней деменцией, и героиня практически убедила себя в том, что ее песенка спета.

Этот роман более легкий, чем первая книга автора «За закрытой дверью», но интрига сохраняется до самого конца: героиня не в себе или кто-то планомерно сводит ее с ума? И что там с этой убитой женщиной?

«Идеальный сын», Лорен Норт

В начале романа мы видим главную героиню на больничной койке после тяжелого ножевого ранения. Ее шестилетний сын исчез. Затем повествование постепенно подводит нас к тому, что случилось.

У Тесс была прекрасная семья — любящий муж, чудесный сын. Но однажды муж полетел в рабочую поездку, и его самолет потерпел крушение. Тесс с сыном остаются вдвоем — в старом доме и в маленьком городке, куда они переехали прямо перед смертью мужа.

Героиня в ужасном состоянии: ради сына она пытается собрать себя по кускам, но вокруг начинает происходить что-то странное. Тесс замечает, что в доме кто-то бывает, ей поступают странные телефонные звонки, к ним наведывается подозрительная социальная работница, у которой недавно умер ребенок. Не она ли пытается свести Тесс с ума, чтобы забрать ее сына?

Детально и крайне правдоподобно показано состояние молодой женщины после смерти мужа. То, как она постоянно смотрит вместе с сыном мультики и мысленно разговаривает с супругом, как она не в состоянии справляться даже с банальными бытовыми делами. Сложно понять, мерещатся ли ей странности из-за тяжелого эмоционального состояния, или действительно происходит что-то зловещее… Вас ждет сильная драма с ошеломительной концовкой.

«Всего лишь тень», Карин Жибель

Хлоя — очень успешная молодая женщина с большими амбициями и планами. Вскоре ей светит должность генерального директора в крупной компании. У нее шикарный дом, красавец-жених — ее жизнь удалась. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой, Хлоя замечает, что ее преследует неизвестный в черном капюшоне.

Нападения не произошло, незнакомец испарился так же внезапно, как и появился. Но начиная со следующего дня всю жизнь героини пошла наперекосяк: кто-то переставляет в ее доме предметы, она чувствует, что за ней постоянно следят. Впервые в жизни она начинает опаздывать на работу, терять память, ее нервы расшатываются со скоростью звука. При этом фактов, которые могли бы подтвердить догадки Хлои, нет — окружающие полагают, что у нее просто нервный срыв на фоне переутомления.

Параллельно мы наблюдаем за жизнью полицейского, жена которого медленно умирает от рака. Понятно, что нам показывают его не случайно — еще один выброшенный из жизни человек станет тем единственным, кто поверит Хлое и захочет помочь ей разобраться в происходящем.

«Не гаси свет», Бернар Миньер

Кристина работает на радио — как и у прошлой героини, всё в ее жизни идет по намеченному ей же плану. Но часто хватает всего лишь одного дня, чтобы идеально выстроенный мир полетел к чертям.

Начинается всё со странного письма, которое Кристина обнаруживает в почте. Потом в ящике ее рабочего стола случайно находят психотропные препараты, которые не имеют к ней никакого отношения. Затем коллеги неожиданно обвиняют ее в сексуальных домогательствах. Дальше события растут, как снежный ком. Складывается такое ощущение, что кто-то специально решил полностью разрушить жизнь Кристины. Вот только ей никто не верит, она остается в полном одиночестве, всё глубже погружаясь в пучину чьего-то безумного плана.

Кстати, этот роман входит в серию книг о майоре Мартине Сервасе — после того, как безумный маньяк убил любимую женщину майора, тот находится в доме отдыха для полицейских на пенсии. Но кто-то присылает ему странное письмо, которое привлекает внимание Серваса — скоро их с Кристиной пути пересекутся, к счастью для нее.

Увлекательно и в то же время страшно читать о том, как человеческую жизнь можно полностью разрушить при помощи простых манипуляций.

Осторожно, триггер: в книге есть эпизоды жестокого обращения с собакой.

«Другая женщина», Сэнди Джонс

Эмили и Адам — идеальная пара. Они совершенно счастливы и собираются пожениться. Но все складывается хорошо лишь до тех пор, пока девушка не едет знакомиться с матерью жениха. Она ведет себя очень странно, предлагает Эмили переночевать в гостинице, а когда на своем тридцатилетии Адам при огромном количестве гостей делает Эмили предложение, будущая свекровь издает жуткий вопль и падает в обморок. И это только начало.

Дальше события развиваются настолько стремительно, что Эмили начинает подозревать мать жениха в убийстве бывшей подружки Адама и собирается вывести будущую родственницу на чистую воду. Никто, естественно, не воспринимает страхи героини всерьез и думает, что она ведет себя крайне странно.

Разгадка, как водится, все вывернет наизнанку. Риз Уизерспун рекомендует.

«Не просыпайся», Лиз Лоулер

Доктор Алекс Тейлор работает в больнице. Однажды она просыпается и понимает, что лежит на операционном столе. Первая мысль — она попала в аварию. Но вскоре понимает, что хирург ведет себя странно — это какой-то маньяк, который начинает рассказывать, что он собирается с ней сделать.

В следующий раз Алекс очнулась уже среди коллег. Она в панике начинает кричать, вызвали ли они полицию, но врачи смотрят на нее в недоумении. Оказывается, ее нашли на улице — на парковке под деревом, полагая, что ее оглушила упавшая ветка.

Ей никто не верит, списывая все на травму головы. Однако этим дело не заканчивается. С Алекс продолжают происходить странные и пугающие вещи: кто-то путает лекарство, которое она собирается ввести пациенту, портит ее машину. Но друзья и коллеги полагают, что у нее что-то не так с головой, а полицейская и вовсе решает, что Алекс все подстраивает сама, чтобы привлечь к себе внимание.

Подозреваешь всех, а преступник, как всегда, приходит откуда не ждали.

«Мой чужой дом», Люси Кларк

Эль Филдинг — известная писательница, живущая в шикарном доме на берегу моря. Однажды она собирается уехать на пару недель на семинар во Францию, и сестра с мужем рассказывают ей о том, что можно неплохо подзаработать, если на это время сдать дом через сайт аренды жилья. Вот только вернувшись домой, Эль чувствует: что-то изменилось. Она больше не чувствует себя в безопасности в стоящем на отшибе доме, у нее появилось ощущение, что за ней кто-то следит, а в доме периодически появляются незваные гости. Открыты окна, которые она перед выходом закрывала, исчезают вещи. Когда она решает связаться с семьей, арендовавшей дом, оказывается, что ее просто не существует.

Кто-то шарит по дому Люси со злым умыслом, или у героини просто нервный срыв, вызванный постоянной бессонницей и тем, что сроки сдачи второго романа поджимают, а книга не пишется?

Очаровательный (да-да, правда, не удивляйтесь) роман с приятной атмосферой большого дома на самом берегу моря о писательских буднях — как мы и обещали, с неожиданной развязкой.

«Не ищи меня», Джесс Райдер

Ник — успешный и богатый бизнесмен, на протяжении многих лет счастливо живущий в браке с Джен. Вот только детей у него нет. Однажды он случайно сбивает молодую велосипедистку Наташу. Спустя всего полгода Наташа беременеет и занимает место бывшей жены Ника в их прекрасном доме. Однако родственники мужа открыто невзлюбили разлучницу, ведь они все были очень привязаны к Джен. Тем не менее, у Наташи, раньше еле сводившей концы с концами, сейчас есть все, о чем она даже мечтать не могла, и она не позволит родне мужа испортить ее счастливую жизнь.

Ну, так ей кажется.

А по факту — всё рушится за несколько часов.

Чтобы избежать спойлеров, лучше больше ничего не рассказывать, но стремительных сюжетных поворотов в романе хватает — читается на одном дыхании.

«Я не сойду с ума», Люсинда Берри

Кристофер работает в больнице врачом, его жена Ханна там же — медсестрой. Они счастливы, но есть одна проблема — в течение многих лет они не могут стать родителями и подумывают об усыновлении. И вот однажды в больницу доставляют ребенка — истощенную, избитую девочку, которую, судя по всему, держали на цепи.

За время лечения Кристофер очень сближается с девочкой, а так как ее мать обнаружена мертвой, бабушка сидит в тюрьме, а отец неизвестен, он предлагает Ханне удочерить девочку. И вот они становятся счастливыми родителями, готовыми отдать несчастному ребенку всю свою любовь и заботу.

Однако девочка оказывается не так невинна, как кажется на первый взгляд. Несмотря на свой юный возраст, она успешно манипулирует Кристофером, а Ханну просто сводит с ума своим хорошо продуманным поведением. Из счастливой, полной жизни женщины та вскоре превращается в неухоженный комок нервов. И тут она узнает, что беременна. Как воспримет эту новость девочка-манипулятор? И кому грозит опасность?

Страшная история, разрушенные жизни, но триллер есть триллер.

Триггер: в книге есть эпизоды жестокого отношения к котику.

«Где бы ты ни скрывалась», Элизабет Хейнс

Кэти Бейли — красивая, независимая девушка, живущая веселой, полноценной жизнью. В клубе она знакомится с шикарным мужчиной — и хоп, теперь мы видим ее спустя несколько лет. И это уже совершенно другой человек, страдающий посттравматическим синдромом и обсессивно-компульсивным расстройством, который ежедневно тратит несколько часов своей жизни на то, чтобы проверять на прочность окна и двери своей квартиры и подъезда.

Далее в повествовании настоящее чередуется с прошлым — мы постепенно видим, что произошло, и как уверенная в себе молодая женщина превратилась в запуганное существо.

Самая интересная, но в то же время и самая тяжелая в этом списке книга, где без прикрас описано домашнее насилие — как в плане психологического контроля, так и физического истязания. Отлично проиллюстрирован ответ на популярный вопрос «Почему они не уходят?». Автор долго время работала полицейским психоаналитиком, так что тема ей близка.

Триггер: в книге много эпизодов домашнего насилия.