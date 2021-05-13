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Забрасывали финнам на 5-й секунде матча и «разливали белорусское болото». Вспоминаем ЧМ-2009 по хоккею
Источник материала: Tut.by
Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии SPORT.TUT.BY продолжает вспомнить самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — чемпионат 2009-го года, после которого наша команда поднялась на рекордно высокую для себя позицию в рейтинге Международной федерации хоккея.
Два предыдущих чемпионата стали для команды большим разочарованием. После рекордного шестого места в 2006-м году сборная дважды пролетала мимо плей-офф, что привело к отставке главного тренера Курта Фрэйзера. Его заменил вернувшийся в Беларусь Глен Хэнлон. После неудачного сезона в «Йокерите» канадцу, который и добился исторического достижения тремя годами ранее, доверили и сборную, и минское «Динамо».
Правда, опасения все равно оставались. Середина 2000-х были уникальным периодом, когда в сборной играли звезды сразу двух поколений. Тогда в форме нацкоманды на лед одновременно выходили Цыплаков, Скабелка, Салей и Грабовский, Костицын, Денисов. К 2009-м году многие уже завершили карьеру, а братья Костицыны прилететь в Швейцарию не смогли.
Также большие большие вопросы вызывала линия обороны. Для более качественного ее построения Глен Хэнлон пригласил в Беларусь своего соотечественника Дэйва Льюиса. Того самого, который затем в течение четырех лет будет главным тренером сборной и в 2015 году выведет ее в последний на текущий момент плей-офф.
Помимо Льюиса помогать Глену Хэнлону были приглашены бывшие хоккеисты сборной Эдуард Занковец и Владимир Цыплаков. На чемпионат тренерский штаб взял 25 хоккеистов.
Вратари: Андрей Мезин, Виталий Коваль, Игорь Брикун.
Защитники: Андрей Антонов, Андрей Башко, Владимир Денисов, Дмитрий Коробов, Виктор Костюченок, Александр Макрицкий, Александр Рядинский, Руслан Салей, Иван Усенко.
Нападающие: Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Сергей Демагин, Михаил Грабовский, Алексей Калюжный, Константин Кольцов, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Дмитрий Мелешко, Андрей Михалев, Андрей Стась, Михаил Стефанович, Алексей Угаров.
Турнир проводился по устоявшейся в 2000-е схеме: 16 команд разбиваются на четыре группы. По три лучших команды выходят во второй этап, где образуют две группы по шесть команд, причем результаты матчей первого этапа (за исключением игры с худшей сборной группы) переносятся во второй раунд. Далее по четыре лучших сборных из каждой шестерки выходят в четвертьфинал.
Белорусы попали в четверку с Канадой, Словакией и Венгрией. Начали подопечные Глена Хэнлона матчем против главного фаворита и были громко биты, еще раз подняв вопросы об уровне обороны. Впрочем, Хэнлон был оптимистично настроен и после болезненных 1:6.
И уже в следующей игре со Словакией слова канадского коуча нашли подтверждение. Встречи с близкими по классу сборными крайне важны для борьбы за место в плей-офф, и именно такой матч ждал белорусов во втором туре. Место в воротах вместо Виталия Коваля занял Андрей Мезин, и именно игра вратаря стала ключевым фактором победы.
Мезин отбил 31 из 32 бросков в основное время, а затем справился с тремя из четырех попыток в серии буллитов. Она, кстати, запомнилась эффектным, но незасчитанным броском Михаила Грабовского. Форвард сборной Беларуси тогда сблизился с Яном Лашаком, развернулся на пятаке и отправил шайбу в сетку. Увы, красота в данном случае не равнялась легитимности: гол Грабовского отменили, так как шайба во время буллита может двигаться только вперед, а во время разворота Михаила она немного пошла назад.
Тем не менее, два точных броска Олега Антоненко подарили белорусам победу по буллитам (2:1), а затем команда Глена Хэнлона одолела и Венгрию (3:1).
Во второй этап наша команда прошла с двумя очками, а впереди ее ждали игры с Финляндией, Чехией и Норвегией.
Начали белорусы с норвежцами, игра с которыми вышла неожиданно тяжелой. Уступая во втором периоде 0:2, победу удалось одержать лишь в концовке овертайма.
А настоящую сенсацию подопечные Хэнлона преподнесли в матче против финнов. Уже на пятой секунде Сергей Демагин забросил самую быструю шайбу в истории чемпионатов мира, а победу удалось добыть в серии буллитов, где снова дважды отличился Олег Антоненко, а Михаил Грабовский решился на эффектное исполнение и в ключевой момент серии не подвел.
Эта победа до сих пор остается единственной викторией над финнами на чемпионатах мира в истории сборной Беларуси.
Еще до игры с чехами белорусы гарантировали себе место в плей-офф, поэтому Глен Хэнлон дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам. Ничего не решающая встреча завершилась поражением 0:3, а в четвертьфинале Беларусь попала на одержавшую пять побед подряд Россию.
Мало кто сомневался в победе россиян, но белорусы обещали, как минимум, навязать серьезную борьбу. Когда журналисты спросили Андрея Мезина о способе возможной виктории, он ответил, что перед его воротами команда разольет белорусское болото.
«А если будет нужно, то и подожжем его», — добавил вратарь, который подходил к матчу с феноменальной статистикой в 96% отраженных бросков на турнире.
И уже в первом периоде стало ясно, что имел в виду Мезин. Белорусы очень плотно играли в своей зоне, постоянно прессинговали и не давали россиянам выходить на бросковые позиции. Стартовые 20 минут завершились со счетом 0:0, а на 23-й минуте Константин Кольцов реализовал большинство. Виталий Прошкин быстро забросил ответную шайбу, на что белорусы ответили голом Олега Антоненко.
Слабину подопечные Хэнлона дали только на 37-й минуте, когда Атюшов и Фролов дважды в течение 23 секунд поразили ворота Андрея Мезина.
Прямо перед второй сиреной Руслан Салей сравнял счет, но выйти в полуфинал все-таки не удалось. Илья Ковальчук добыл для России тяжелейшую победу — 4:3. К слову, именно россияне в итоге стали чемпионами мира, победив в финале Канаду.
На Совете IIHF во время чемпионата мира-2009 было определено, что в 2014-м году турнир примет Беларусь.
Глен Хэнлон после чемпионата мира сконцентрировался на работе в минском «Динамо». В октябре команда провела неудачную серию игр и тогдашний глава федерации Владимир Наумов тренера уволил. Вскоре Глен покинул и сборную Беларуси, оставив команду на восьмом месте в рейтинге IIHF (выше команда так никогда и не поднялась).
На Олимпиаду-2010 сборная отправилась под руководством Михаила Захарова. Тогда белорусы в плей-офф не попали, заняв девятое место. После этого из федерации ушел и Наумов.
Вне восьмерки сильнейших команда оставалась и на следующих четырех чемпионатах мира: одно 10-е и три подряд 14-х места. Перед домашним чемпионатом мира Хэнлона попросили вернуться в Беларусь. Он вывел команду в плей-офф, а затем уже навсегда покинул сборную.
Андрей Мезин был назван лучшим вратарем чемпионата мира-2009 и заключил миллионный в долларовом эквиваленте контракт с минским «Динамо». Сейчас он работает в клубе и отвечает за подготовку вратарей.
Карьеру из игроков той команды до сих пор продолжают Михаил Стефанович, Евгений Ковыршин, Андрей Антонов, Александр Кулаков, Дмитрий Коробов, Андрей Стась и так и не сыгравший на том турнире ни одного матча вратарь Игорь Брикун.
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Забрасывали финнам на 5-й секунде матча и «разливали белорусское болото». Вспоминаем ЧМ-2009 по хоккею
Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии SPORT.TUT.BY продолжает вспомнить самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди - чемпионат 2009-го года, после которого...
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