Забрасывали финнам на 5-й секунде матча и «разливали белорусское болото». Вспоминаем ЧМ-2009 по хоккею

Источник материала: Tut.by

Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии SPORT.TUT.BY продолжает вспомнить самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — чемпионат 2009-го года, после которого наша команда поднялась на рекордно высокую для себя позицию в рейтинге Международной федерации хоккея.



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Два предыдущих чемпионата стали для команды большим разочарованием. После рекордного шестого места в 2006-м году сборная дважды пролетала мимо плей-офф, что привело к отставке главного тренера Курта Фрэйзера. Его заменил вернувшийся в Беларусь Глен Хэнлон. После неудачного сезона в «Йокерите» канадцу, который и добился исторического достижения тремя годами ранее, доверили и сборную, и минское «Динамо».

Правда, опасения все равно оставались. Середина 2000-х были уникальным периодом, когда в сборной играли звезды сразу двух поколений. Тогда в форме нацкоманды на лед одновременно выходили Цыплаков, Скабелка, Салей и Грабовский, Костицын, Денисов. К 2009-м году многие уже завершили карьеру, а братья Костицыны прилететь в Швейцарию не смогли.

Также большие большие вопросы вызывала линия обороны. Для более качественного ее построения Глен Хэнлон пригласил в Беларусь своего соотечественника Дэйва Льюиса. Того самого, который затем в течение четырех лет будет главным тренером сборной и в 2015 году выведет ее в последний на текущий момент плей-офф.

Помимо Льюиса помогать Глену Хэнлону были приглашены бывшие хоккеисты сборной Эдуард Занковец и Владимир Цыплаков. На чемпионат тренерский штаб взял 25 хоккеистов.

Вратари: Андрей Мезин, Виталий Коваль, Игорь Брикун.

Защитники: Андрей Антонов, Андрей Башко, Владимир Денисов, Дмитрий Коробов, Виктор Костюченок, Александр Макрицкий, Александр Рядинский, Руслан Салей, Иван Усенко.

Нападающие: Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Сергей Демагин, Михаил Грабовский, Алексей Калюжный, Константин Кольцов, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Дмитрий Мелешко, Андрей Михалев, Андрей Стась, Михаил Стефанович, Алексей Угаров.



Reuters

Турнир проводился по устоявшейся в 2000-е схеме: 16 команд разбиваются на четыре группы. По три лучших команды выходят во второй этап, где образуют две группы по шесть команд, причем результаты матчей первого этапа (за исключением игры с худшей сборной группы) переносятся во второй раунд. Далее по четыре лучших сборных из каждой шестерки выходят в четвертьфинал.

Белорусы попали в четверку с Канадой, Словакией и Венгрией. Начали подопечные Глена Хэнлона матчем против главного фаворита и были громко биты, еще раз подняв вопросы об уровне обороны. Впрочем, Хэнлон был оптимистично настроен и после болезненных 1:6.

И уже в следующей игре со Словакией слова канадского коуча нашли подтверждение. Встречи с близкими по классу сборными крайне важны для борьбы за место в плей-офф, и именно такой матч ждал белорусов во втором туре. Место в воротах вместо Виталия Коваля занял Андрей Мезин, и именно игра вратаря стала ключевым фактором победы.

Мезин отбил 31 из 32 бросков в основное время, а затем справился с тремя из четырех попыток в серии буллитов. Она, кстати, запомнилась эффектным, но незасчитанным броском Михаила Грабовского. Форвард сборной Беларуси тогда сблизился с Яном Лашаком, развернулся на пятаке и отправил шайбу в сетку. Увы, красота в данном случае не равнялась легитимности: гол Грабовского отменили, так как шайба во время буллита может двигаться только вперед, а во время разворота Михаила она немного пошла назад.

Тем не менее, два точных броска Олега Антоненко подарили белорусам победу по буллитам (2:1), а затем команда Глена Хэнлона одолела и Венгрию (3:1).

Во второй этап наша команда прошла с двумя очками, а впереди ее ждали игры с Финляндией, Чехией и Норвегией.

Начали белорусы с норвежцами, игра с которыми вышла неожиданно тяжелой. Уступая во втором периоде 0:2, победу удалось одержать лишь в концовке овертайма.

А настоящую сенсацию подопечные Хэнлона преподнесли в матче против финнов. Уже на пятой секунде Сергей Демагин забросил самую быструю шайбу в истории чемпионатов мира, а победу удалось добыть в серии буллитов, где снова дважды отличился Олег Антоненко, а Михаил Грабовский решился на эффектное исполнение и в ключевой момент серии не подвел.

Эта победа до сих пор остается единственной викторией над финнами на чемпионатах мира в истории сборной Беларуси.

Еще до игры с чехами белорусы гарантировали себе место в плей-офф, поэтому Глен Хэнлон дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам. Ничего не решающая встреча завершилась поражением 0:3, а в четвертьфинале Беларусь попала на одержавшую пять побед подряд Россию.

Мало кто сомневался в победе россиян, но белорусы обещали, как минимум, навязать серьезную борьбу. Когда журналисты спросили Андрея Мезина о способе возможной виктории, он ответил, что перед его воротами команда разольет белорусское болото.

«А если будет нужно, то и подожжем его», — добавил вратарь, который подходил к матчу с феноменальной статистикой в 96% отраженных бросков на турнире.

И уже в первом периоде стало ясно, что имел в виду Мезин. Белорусы очень плотно играли в своей зоне, постоянно прессинговали и не давали россиянам выходить на бросковые позиции. Стартовые 20 минут завершились со счетом 0:0, а на 23-й минуте Константин Кольцов реализовал большинство. Виталий Прошкин быстро забросил ответную шайбу, на что белорусы ответили голом Олега Антоненко.

Слабину подопечные Хэнлона дали только на 37-й минуте, когда Атюшов и Фролов дважды в течение 23 секунд поразили ворота Андрея Мезина.

Прямо перед второй сиреной Руслан Салей сравнял счет, но выйти в полуфинал все-таки не удалось. Илья Ковальчук добыл для России тяжелейшую победу — 4:3. К слову, именно россияне в итоге стали чемпионами мира, победив в финале Канаду.

На Совете IIHF во время чемпионата мира-2009 было определено, что в 2014-м году турнир примет Беларусь.

Глен Хэнлон после чемпионата мира сконцентрировался на работе в минском «Динамо». В октябре команда провела неудачную серию игр и тогдашний глава федерации Владимир Наумов тренера уволил. Вскоре Глен покинул и сборную Беларуси, оставив команду на восьмом месте в рейтинге IIHF (выше команда так никогда и не поднялась).

На Олимпиаду-2010 сборная отправилась под руководством Михаила Захарова. Тогда белорусы в плей-офф не попали, заняв девятое место. После этого из федерации ушел и Наумов.

Вне восьмерки сильнейших команда оставалась и на следующих четырех чемпионатах мира: одно 10-е и три подряд 14-х места. Перед домашним чемпионатом мира Хэнлона попросили вернуться в Беларусь. Он вывел команду в плей-офф, а затем уже навсегда покинул сборную.



Reuters

Андрей Мезин был назван лучшим вратарем чемпионата мира-2009 и заключил миллионный в долларовом эквиваленте контракт с минским «Динамо». Сейчас он работает в клубе и отвечает за подготовку вратарей.

Карьеру из игроков той команды до сих пор продолжают Михаил Стефанович, Евгений Ковыршин, Андрей Антонов, Александр Кулаков, Дмитрий Коробов, Андрей Стась и так и не сыгравший на том турнире ни одного матча вратарь Игорь Брикун.