ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупнейшие за четверть века учения НАТО могут дестабилизировать обстановку в регионе

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Крупнейшие за четверть века учения НАТО могут дестабилизировать обстановку в регионе

Крупнейшие за четверть века учения США начнутся с Балтии. Американские военные уже высадились в Эстонии, очевидно, следуя принципу «лучшая защита – это нападение».

Ночную высадку американского десанта военные эксперты уже назвали откровенной провокацией по отношению к Союзному государству и весьма дерзким вызовом – рост военной опасности в регионе налицо.

В медиа тут же появились громкие заголовки об «отработке сценария вторжения». Западные СМИ остро интересует один единственный вопрос: какие чувства испытывают страны, когда рядом с их границами гремят оружием американские войска. Минск – знает.

Аналитики считают, что самое время предпринимать защитные меры тем, у чьих границ разворачиваются силы НАТО. Альянс не скрывает активности и её причины – сразу после выборов в Беларуси в Польше развернулось строительстве военной базы НАТО.

Инфраструктура уже готова на 70 %. Увеличение натовского контингента в регионе откровенно дестабилизирует обстановку. Как и весьма расплывчатые цели учения Defender Europe.

Эксперты задаются вопросом: от кого собирается защищать Европу самое милитаристское государство мира? В прошлом году учение отменили из-за пандемии, а сейчас, выходит, COVID-19 перестал быть помехой. Натовские учения ведутся по всем направлениям: в центре Европы у белорусских границ, на Аляске и в Атлантике.

Флот, земля, воздух – задействованы все виды войск и вооружения. И такие массированные передвижения вооружённых сил уж очень похожи на подготовку к реальным военным действиям, отмечают эксперты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшие за четверть века учения США начнутся с Балтии. Американские военные уже высадились в Эстонии, очевидно, следуя принципу «лучшая защита – это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by