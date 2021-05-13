Крупнейшие за четверть века учения НАТО могут дестабилизировать обстановку в регионе

Источник материала: ОНТ

Крупнейшие за четверть века учения США начнутся с Балтии. Американские военные уже высадились в Эстонии, очевидно, следуя принципу «лучшая защита – это нападение».

Ночную высадку американского десанта военные эксперты уже назвали откровенной провокацией по отношению к Союзному государству и весьма дерзким вызовом – рост военной опасности в регионе налицо.

В медиа тут же появились громкие заголовки об «отработке сценария вторжения». Западные СМИ остро интересует один единственный вопрос: какие чувства испытывают страны, когда рядом с их границами гремят оружием американские войска. Минск – знает.

Аналитики считают, что самое время предпринимать защитные меры тем, у чьих границ разворачиваются силы НАТО. Альянс не скрывает активности и её причины – сразу после выборов в Беларуси в Польше развернулось строительстве военной базы НАТО.

Инфраструктура уже готова на 70 %. Увеличение натовского контингента в регионе откровенно дестабилизирует обстановку. Как и весьма расплывчатые цели учения Defender Europe.

Эксперты задаются вопросом: от кого собирается защищать Европу самое милитаристское государство мира? В прошлом году учение отменили из-за пандемии, а сейчас, выходит, COVID-19 перестал быть помехой. Натовские учения ведутся по всем направлениям: в центре Европы у белорусских границ, на Аляске и в Атлантике.

Флот, земля, воздух – задействованы все виды войск и вооружения. И такие массированные передвижения вооружённых сил уж очень похожи на подготовку к реальным военным действиям, отмечают эксперты.

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