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3 признака того, что Ангел-хранитель хочет вам что-то сказать
Источник материала: ОНТ
Многие верят в то, что Ангелы-хранители защищают человека и через какие-то события подсказывают, в каком направлении двигаться дальше, предупреждают о чем-то. Присмотритесь, есть ли в вашей жизни такие признаки?
1. Вам приходится возвращаться домой на середине пути, постоянно срываются планы.
Часто бывает так, что мы уже прошли половину пути и почти добрались до места назначения, отправившись по делам, но потом вспомнили, что забыли дома какую-то вещь – телефон, кошелек – или выключить утюг, к примеру. Считается, что это признаки того, что Ангел-хранитель вас от чего-то уберегает. Может, по дороге вы встретили бы опасного человека или с вами случилось бы что-то плохое.
2. Техника выходит из строя, погибают домашние растения, ваш питомец убегает из дома.
Многие верят в то, что таким образом Ангел-хранитель подсказывает – обрати внимание на родных и близких, кому-то нужна ваша помощь, у кого-то из близких серьезные проблемы.
3. Вы видите перья
Считается, что, если на своем пути вы случайно видите летящее перо, значит, Ангел-хранитель показывает, что он рядом. В этот момент обязательно поблагодарите его за помощь и попросите о защите.
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Многие верят в то, что Ангелы-хранители защищают человека и через какие-то события подсказывают, в каком направлении двигаться дальше, предупреждают о чем-то....
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