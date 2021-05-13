3 признака того, что Ангел-хранитель хочет вам что-то сказать

Источник материала: ОНТ

Многие верят в то, что Ангелы-хранители защищают человека и через какие-то события подсказывают, в каком направлении двигаться дальше, предупреждают о чем-то. Присмотритесь, есть ли в вашей жизни такие признаки?

1. Вам приходится возвращаться домой на середине пути, постоянно срываются планы.

Часто бывает так, что мы уже прошли половину пути и почти добрались до места назначения, отправившись по делам, но потом вспомнили, что забыли дома какую-то вещь – телефон, кошелек – или выключить утюг, к примеру. Считается, что это признаки того, что Ангел-хранитель вас от чего-то уберегает. Может, по дороге вы встретили бы опасного человека или с вами случилось бы что-то плохое.

2. Техника выходит из строя, погибают домашние растения, ваш питомец убегает из дома.

Многие верят в то, что таким образом Ангел-хранитель подсказывает – обрати внимание на родных и близких, кому-то нужна ваша помощь, у кого-то из близких серьезные проблемы.

3. Вы видите перья

Считается, что, если на своем пути вы случайно видите летящее перо, значит, Ангел-хранитель показывает, что он рядом. В этот момент обязательно поблагодарите его за помощь и попросите о защите.

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