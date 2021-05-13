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Пьяный мужчина выбросил ребенка с балкона в Лунинце. Возбуждено уголовное дело

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный мужчина выбросил ребенка с балкона в Лунинце. Возбуждено уголовное дело

В Лунинце 9 мая мужчина бросил 4-летнего мальчика с балкона. Возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитете.

Причину своего поступка мужчина объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного Кодекса.

ФОТО: БЕЛТА



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В Лунинце 9 мая мужчина бросил 4-летнего мальчика с балкона. Возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитете. Причину своего поступка мужчина...
 
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