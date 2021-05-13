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Пьяный мужчина выбросил ребенка с балкона в Лунинце. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Лунинце 9 мая мужчина бросил 4-летнего мальчика с балкона. Возбуждено уголовное дело,
Причину своего поступка мужчина объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного Кодекса.
ФОТО: БЕЛТА
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В Лунинце 9 мая мужчина бросил 4-летнего мальчика с балкона. Возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитете. Причину своего поступка мужчина...
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