Пьяный мужчина выбросил ребенка с балкона в Лунинце. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

В Лунинце 9 мая мужчина бросил 4-летнего мальчика с балкона. Возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитете.

Причину своего поступка мужчина объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного Кодекса.

ФОТО: БЕЛТА









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