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Кошка принесла котят под одеяло хозяйке и восхитила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кошка принесла котят хозяйке под одеяло, опубликовал
В ролике трехлапая кошка придумала, как согреть своих детенышей. Она принесла их к хозяйке в постель.
Смышленая кошка восхитила пользователей Сети: «Какая молодец!», «Это очень мило! Отличая мама», «Бедная малышка, несмотря на свою травму, старается согреть котят», – писали комментаторы.
Фото c сайта
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Видео, в котором кошка принесла котят хозяйке под одеяло, опубликовал ridus.ru. В ролике трехлапая кошка придумала, как согреть своих детенышей. Она принесла их к...
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