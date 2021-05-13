Кошка принесла котят под одеяло хозяйке и восхитила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка принесла котят хозяйке под одеяло, опубликовал ridus.ru .

В ролике трехлапая кошка придумала, как согреть своих детенышей. Она принесла их к хозяйке в постель.

Смышленая кошка восхитила пользователей Сети: «Какая молодец!», «Это очень мило! Отличая мама», «Бедная малышка, несмотря на свою травму, старается согреть котят», – писали комментаторы.

Фото c сайта aroundpet.ru

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