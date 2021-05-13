Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

Источник материала: ОНТ

Президента России Владимира Путин включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, число кандидатов сейчас составляет 286 человек. На получение премии главу Российской Федерации выдвинул академик и писатель Сергей Комков.

О заявке было известно ещё 10 сентября. Но сейчас поступила информация, что Нобелевский комитет её одобрил.

Фото: БЕЛТА

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