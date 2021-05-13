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Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира
Источник материала: ОНТ
Президента России Владимира Путин включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, число кандидатов сейчас составляет 286 человек. На получение премии главу Российской Федерации выдвинул академик и писатель Сергей Комков.
О заявке было известно ещё 10 сентября. Но сейчас поступила информация, что Нобелевский комитет её одобрил.
Фото: БЕЛТА
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Президента России Владимира Путин включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. Об этом сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, число...
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