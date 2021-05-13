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Старый хлеб не выбрасывайте! Приготовьте из него вкусное немецкое блюдо

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старый хлеб не выбрасывайте! Приготовьте из него вкусное немецкое блюдо

Оригинальное немецкое  блюдо – кнедлики – готовятся из хлеба. Делимся рецептом.

Как готовить: возьмите буханку любого белого хлеба (можно черствого, который жалко выбрасывать), нарежьте его вместе с коркой средними кубиками и сложите в глубокую миску. Обжарьте на растительном масле одну мелкопорезанную среднюю луковицу. 140 мл молока нагрейте, 2 яйца взбейте.

Нарезанный хлеб залейте теплым молоком, добавьте яйца и обжаренный лук. Перемешайте и дайте массе постоять 20 мин, чтобы она пропиталась.

Затем добавьте молотый перец, соль по вкусу, разомните массу и скатайте небольшие шарики. Положите их в кипящую подсоленную воду и варите 20 мин.

Есть кнедлики вкуснее всего с грибами, тушеными в сливках, или гуляшом, но можно и просто – со сметаной и зеленью.

Фото: MEREL KITCHEN

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Оригинальное немецкое  блюдо – кнедлики – готовятся из хлеба. Делимся рецептом. Как готовить: возьмите буханку любого белого хлеба (можно черствого, который жалко...
 
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