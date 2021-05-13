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Старый хлеб не выбрасывайте! Приготовьте из него вкусное немецкое блюдо
Источник материала: ОНТ
Оригинальное немецкое блюдо – кнедлики – готовятся из хлеба. Делимся рецептом.
Как готовить: возьмите буханку любого белого хлеба (можно черствого, который жалко выбрасывать), нарежьте его вместе с коркой средними кубиками и сложите в глубокую миску. Обжарьте на растительном масле одну мелкопорезанную среднюю луковицу. 140 мл молока нагрейте, 2 яйца взбейте.
Нарезанный хлеб залейте теплым молоком, добавьте яйца и обжаренный лук. Перемешайте и дайте массе постоять 20 мин, чтобы она пропиталась.
Затем добавьте молотый перец, соль по вкусу, разомните массу и скатайте небольшие шарики. Положите их в кипящую подсоленную воду и варите 20 мин.
Есть кнедлики вкуснее всего с грибами, тушеными в сливках, или гуляшом, но можно и просто – со сметаной и зеленью.
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Оригинальное немецкое блюдо – кнедлики – готовятся из хлеба. Делимся рецептом. Как готовить: возьмите буханку любого белого хлеба (можно черствого, который жалко...
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