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ОСВОД: в Беларуси сначала года утонили 56 человек, 8 из них – дети
Источник материала: ОНТ
За 2021 год в стране утонули 56 человек. Об этом в пресс-центре БЕЛТА
Основной причиной, по его словам, является нарушение правил личной безопасности и нахождение детей без присмотра.
За пять месяцев этого года более 8,5 тысяч граждан получили предупреждения. За прошлый год их было меньше в два раза.
При этом за год спасены 66 человек, пятерым из них нет 18 лет.
Фото: БЕЛТА
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За 2021 год в стране утонули 56 человек. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО «ОСВОД» Дмитрий...
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