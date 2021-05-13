ОСВОД: в Беларуси сначала года утонили 56 человек, 8 из них – дети

Источник материала: ОНТ

За 2021 год в стране утонули 56 человек. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО «ОСВОД» Дмитрий Барановский.

Основной причиной, по его словам, является нарушение правил личной безопасности и нахождение детей без присмотра.

За пять месяцев этого года более 8,5 тысяч граждан получили предупреждения. За прошлый год их было меньше в два раза.

При этом за год спасены 66 человек, пятерым из них нет 18 лет.

Фото: БЕЛТА

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