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Идеальная жена: 3 знака Зодиака, из которых получаются лучшие спутницы жизни
Источник материала: ОНТ
Есть женщины-музы: они вдохновляют, сводят с ума и собирают вокруг себя толпы поклонников. Такие дамы нравятся мужчинам, но вот жениться на таких парни не торопятся.
А есть женщины, ассоциирующиеся с уютом и домашним очагом – именно они становятся лучшими спутницами и идеальными женами. Астрологи выделяют три знака Зодиака, из которых получаются прекрасные супруги.
Женщина-Рак
Женщина-Овен
Женщина-Лев
Фото: ironworld.ru, sanatoriirf.ru
По материалам сайта
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Есть женщины-музы: они вдохновляют, сводят с ума и собирают вокруг себя толпы поклонников. Такие дамы нравятся мужчинам, но вот жениться на таких парни не торопятся....
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