Идеальная жена: 3 знака Зодиака, из которых получаются лучшие спутницы жизни

Источник материала: ОНТ

Есть женщины-музы: они вдохновляют, сводят с ума и собирают вокруг себя толпы поклонников. Такие дамы нравятся мужчинам, но вот жениться на таких парни не торопятся.

А есть женщины, ассоциирующиеся с уютом и домашним очагом – именно они становятся лучшими спутницами и идеальными женами. Астрологи выделяют три знака Зодиака, из которых получаются прекрасные супруги.

Женщина-Рак



Она невероятно эмоциональна, любит и ценит своего мужчину безусловно и всегда готова сделать то, что принесет в семью счастье. Раки – прекрасные мамы, и близкие для них всегда на первом месте. Союз с женщиной-Раком может стать в итоге наиболее удачным вариантом.

Женщина-Овен



Женщина-Овен всегда добивается своих целей самостоятельно и при этом готова на все ради своей мечты. Страстная и предприимчивая, прямолинейная и всегда готовая встать на защиту близких, прирожденный лидер. Мужчине придется постараться, чтобы удержать ее интерес. И если у него это получится, то он уже не соскучится с такой дамой. Женщина-Овен раскроет в своем спутнике все самые лучшие качества.

Женщина-Лев



Женщина-Лев – личность демонстративная и любит внимание к своей персоне. Она сможет разделить луч своей славы лишь с тем, кто действительно этого достоин, с равным себе мужчиной. И такому партнеру Лев будет верна и никогда его не предаст. Семья для женщины-Льва на первом месте, и ради близких она пойдет на все.





Фото: ironworld.ru, sanatoriirf.ru

По материалам сайта femmie.ru

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