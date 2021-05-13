﻿ В Минске мужчина с ножом напал на племянницу и её знакомого. Девушка из-за ножевых ранений умерла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске мужчина с ножом напал на племянницу и её знакомого. Девушка из-за ножевых ранений умерла

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске мужчина с ножом напал на племянницу и её знакомого. Девушка из-за ножевых ранений умерла

20 лет лишения свободы дали минчанину за убийство племянницы и нападение на её знакомого. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Инцидент произошёл 22 ноября 2020 года. Между племянницей и её 51-летним дядей возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений». Мужчина нанёс не менее 10 ножевых ранений девушке в область шеи и туловища. Потерпевшая скончалась. Также обвиняемый ударил знакомого племянницы в живот.

Сообщается, что минчанин на тот момент находился в нетрезвом состоянии. Ранее он не был судим.

Супруга нападавшего была свидетельницей этих событий. Под угрозой насилия она забрала маленького ребёнка и покинула квартиру.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 лет лишения свободы дали минчанину за убийство племянницы и нападение на её знакомого. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры. Инцидент произошёл 22...
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by