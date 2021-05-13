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В Минске мужчина с ножом напал на племянницу и её знакомого. Девушка из-за ножевых ранений умерла
Источник материала: ОНТ
20 лет лишения свободы дали минчанину за убийство племянницы и нападение на её знакомого. Об этом
Инцидент произошёл 22 ноября 2020 года. Между племянницей и её 51-летним дядей возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений». Мужчина нанёс не менее 10 ножевых ранений девушке в область шеи и туловища. Потерпевшая скончалась. Также обвиняемый ударил знакомого племянницы в живот.
Сообщается, что минчанин на тот момент находился в нетрезвом состоянии. Ранее он не был судим.
Супруга нападавшего была свидетельницей этих событий. Под угрозой насилия она забрала маленького ребёнка и покинула квартиру.
Фото: Pixabay
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20 лет лишения свободы дали минчанину за убийство племянницы и нападение на её знакомого. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры. Инцидент произошёл 22...
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