7 примет, которые нужно учитывать, чтобы не стать нищим

Источник материала: ОНТ

Наши предки верили в приметы, соблюдая которые можно разбогатеть или стать счастливее. Считалось, что нарушая некоторые запреты, вы навлекаете на себя и свой дом беду и безденежье.

Не занимайтесь уборкой после захода солнца

Если наводите порядок в доме поздним вечером, не удивляйтесь тому, что в скором времени вам придется расстаться со своими деньгами. Лучшее время для уборки – первая половина дня. Не вытирайте стол бумажными салфетками

Если не хотите накликать бедность на себя и других членов семьи, вытирайте обеденный стол тряпкой или губкой. Нельзя держать дома два веника

Веник в квартире должен быть один. Поставьте его в углу в перевернутом метлой вверх виде. Так вы привлечете в дом деньги и благополучие. Не допускайте, чтобы гость мыл у вас дома посуду

Наши предки считали, что если чужой человек помоет посуду в доме, то скоро следует ожидать убытков и финансовой нестабильности. Не оставляйте на столе ключи и деньги на ночь

Считалось, что это к убыткам. Нельзя свистеть в доме, иначе потеряете много денег. Не убивайте паука в доме

Если он завелся в вашем жилище – это символ достатка, ожидайте прибыль.

Фото с сайта cheltv.ru

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