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7 примет, которые нужно учитывать, чтобы не стать нищим
Источник материала: ОНТ
Наши предки верили в приметы, соблюдая которые можно разбогатеть или стать счастливее. Считалось, что нарушая некоторые запреты, вы навлекаете на себя и свой дом беду и безденежье.
Фото с сайта cheltv.ru
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Наши предки верили в приметы, соблюдая которые можно разбогатеть или стать счастливее. Считалось, что нарушая некоторые запреты, вы навлекаете на себя и свой дом...
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