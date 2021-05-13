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7 примет, которые нужно учитывать, чтобы не стать нищим

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 примет, которые нужно учитывать, чтобы не стать нищим

Наши предки верили в приметы, соблюдая которые можно разбогатеть или стать счастливее. Считалось, что нарушая некоторые запреты, вы навлекаете на себя и свой дом беду и безденежье.

  1. Не занимайтесь уборкой после захода солнца
     Если наводите порядок в доме поздним вечером, не удивляйтесь тому, что в скором времени вам придется расстаться со своими деньгами. Лучшее время для уборки – первая половина дня.
  2. Не вытирайте стол бумажными салфетками
    Если не хотите накликать бедность на себя и других членов семьи, вытирайте обеденный стол тряпкой или губкой.
  3. Нельзя держать дома два веника
    Веник в квартире должен быть один. Поставьте его в углу в перевернутом метлой вверх виде. Так вы привлечете в дом деньги и благополучие.
  4. Не допускайте, чтобы гость мыл у вас дома посуду
    Наши предки считали, что если чужой человек помоет посуду в доме, то скоро следует ожидать убытков и финансовой нестабильности.
  5. Не оставляйте на столе ключи и деньги на ночь
    Считалось, что это к убыткам.
  6. Нельзя свистеть в доме, иначе потеряете много денег.
  7. Не убивайте паука в доме 
    Если он завелся в вашем жилище – это символ достатка, ожидайте прибыль.

Фото с сайта cheltv.ru

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Наши предки верили в приметы, соблюдая которые можно разбогатеть или стать счастливее. Считалось, что нарушая некоторые запреты, вы навлекаете на себя и свой дом...
 
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