Белорусские спортсмены завоевали 86 лицензий на Олимпийские игры в Токио

Источник материала: ОНТ

До Олимпийских игр в Токио остается все меньше времени и меньше лицензий. Почти 8 тыс. спортсменов уже получили право выступить на главном старте четырехлетия.

Свободными остаются 30 % квот, но лишь 10 из них спортсмены смогут завоевать на соревнованиях. Еще 20 % получат атлеты, которые занимают высокие места в мировых рейтингах.

Окончательный список участников Олимпиады в Токио станет известен не позднее 29 июня.

У сборной Беларуси сейчас 86 лицензий. Летние олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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