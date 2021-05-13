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Медики Аргентины и Германии вышли на протесты из-за неудовлетворительных условий труда в COVID
Источник материала: ОНТ
С требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда в COVID – на улицы по всему миру вышли медработники.
Маршем по центру Буэнос-Айреса с зажжёнными факелами и транспарантами прошлись аргентинские медсестры. В стране ежедневно фиксируют свыше 25 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Отделения интенсивной терапии по-прежнему заполнены.
«Наши рабочие дни утомительны, потому что у нас очень тяжелые пациенты» – выкрикивали из толпы протестующие.
Условиями работы в ковид недовольны и в Германии. В центр Берлина немецкие медработники вышли с койками и носилками. Так они выразили протест против недостаточной поддержки в это сложное время со стороны властей.
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С требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда в COVID – на улицы по всему миру вышли медработники. Маршем по центру Буэнос-Айреса с зажжёнными факелами и...
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