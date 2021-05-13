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В Минске задержали очередного киберпреступника

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержали очередного киберпреступникаМинске задержали очередного киберпреступника" class="one-news__figure-img">

Ещё один псевдобанкир. В Минске задержали мужчину, который похищал деньги, названивая клиентам банка в мессенджере.


Злоумышленник действовал по уже ставшей классической схеме. Позвонил 42-летнему минчанину, переполошил того информацией о бесконтрольных списаниях денег с его счета и стал уточнять данные.

В итоге заполучил реквизиты банковской карты и код подтверждения, который приходит на телефон владельца. В следующую секунду со счёта исчезли 49 тыс. рублей.

Уже установлено, что киберпреступник проделывает это не впервой. Количество киберпреступлений в Беларуси за последние два года выросло в пять раз.

Мошенники охотятся за личными данными – номера, коды для проведения платежных операций через интернет. А также пытаются установить специальные программы для получения удаленного доступа к мобильному телефону жертвы.

Пользуются мессенджерами и почти всегда представляются банковскими работниками.

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Теги: Минск
 
 
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Ещё один псевдобанкир. В Минске задержали мужчину, который похищал деньги, названивая клиентам банка в мессенджере. Злоумышленник действовал по уже ставшей...
 
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