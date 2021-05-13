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В Минске задержали очередного киберпреступника
Источник материала: ОНТМинске задержали очередного киберпреступника" class="one-news__figure-img">
Ещё один псевдобанкир. В Минске задержали мужчину, который похищал деньги, названивая клиентам банка в мессенджере.
Злоумышленник действовал по уже ставшей классической схеме. Позвонил 42-летнему минчанину, переполошил того информацией о бесконтрольных списаниях денег с его счета и стал уточнять данные.
В итоге заполучил реквизиты банковской карты и код подтверждения, который приходит на телефон владельца. В следующую секунду со счёта исчезли 49 тыс. рублей.
Уже установлено, что киберпреступник проделывает это не впервой. Количество киберпреступлений в Беларуси за последние два года выросло в пять раз.
Мошенники охотятся за личными данными – номера, коды для проведения платежных операций через интернет. А также пытаются установить специальные программы для получения удаленного доступа к мобильному телефону жертвы.
Пользуются мессенджерами и почти всегда представляются банковскими работниками.
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Ещё один псевдобанкир. В Минске задержали мужчину, который похищал деньги, названивая клиентам банка в мессенджере. Злоумышленник действовал по уже ставшей...
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