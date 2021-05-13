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Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционной комиссии Беларуси

13.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционной комиссии Беларуси

Обновление Конституции как ответ на запросы общества. Президент сегодня встретился с руководством конституционной комиссии.

Она функционирует около двух месяцев, обсуждая предложения по изменению основного закона. Всё это время комиссия работает автономно, однако сверить часы предложили сами участники.

А вот кто принимает участие на постоянной основе, так это сами белорусы – причём не только юристы, но и просто неравнодушные граждане. Предложения приходят в комиссию тысячами.

Проект новой Конституции на рассмотрение Президента должны представить до 1 августа. Александр Лукашенко намерен принять участие в обсуждении готового проекта до его вынесения на референдум. 

И, как сегодня стало известно, подготовлены изменения по разделам, касающимся прав и свобод человека, избирательной системы и возможного перераспределения полномочий между президентом и правительством.

Пётр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда: «Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Сегодня на встрече с Президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения. Важно, с одной стороны, сохранить сильную президентскую власть, а с другой – увеличить активность правительства и парламента».

Тема следующего заседания – функции и полномочия парламента. У комиссии в планах провести ещё шесть полноформатных встреч.

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Обновление Конституции как ответ на запросы общества. Президент сегодня встретился с руководством конституционной комиссии. Она функционирует около двух...
 
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