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Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционной комиссии Беларуси
Источник материала: ОНТ
Обновление Конституции как ответ на запросы общества. Президент сегодня встретился с руководством конституционной комиссии.
Она функционирует около двух месяцев, обсуждая предложения по изменению основного закона. Всё это время комиссия работает автономно, однако сверить часы предложили сами участники.
А вот кто принимает участие на постоянной основе, так это сами белорусы – причём не только юристы, но и просто неравнодушные граждане. Предложения приходят в комиссию тысячами.
Проект новой Конституции на рассмотрение Президента должны представить до 1 августа. Александр Лукашенко намерен принять участие в обсуждении готового проекта до его вынесения на референдум.
И, как сегодня стало известно, подготовлены изменения по разделам, касающимся прав и свобод человека, избирательной системы и возможного перераспределения полномочий между президентом и правительством.
Тема следующего заседания – функции и полномочия парламента. У комиссии в планах провести ещё шесть полноформатных встреч.
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Обновление Конституции как ответ на запросы общества. Президент сегодня встретился с руководством конституционной комиссии. Она функционирует около двух...
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