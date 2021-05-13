Автобус в Барановичах не пропустил Audi. Погибла пенсионерка, ещё две пострадали

Источник материала: ОНТ

В Барановичах 13 мая автобус не пропустил Audi. В результате погибла 70-летняя пассажирка легковушки. Ещё две женщины пострадали. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Тelegram-канале.

Инцидент произошёл около 8:40 утра на улице Доменикана вблизи Логистического центра. 47-летний водитель «МАЗ» при повороте налево не пропустил двигавшийся навстречу легковой автомобиль.

За рулем Audi находился 72-летний мужчина. С ним в автомобиле находились три пожилые женщины. Одна из них погибла, две другие госпитализированы.

Фото: скриншот из видео МВД

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