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Европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам?
Источник материала: Партизан
Агенство Argus со ссылкой на участников рынка сообщает, что несколько европейских банков уже отказывают в финансировании в долларах сделок по реализации белорусских нефтепродуктов.
Кроме того, некоторые трейдеры ожидают, что Европейский союз вскоре может ввести аналогичные санкции, что сделает невозможным финансирование таких сделок и в евро,
В одной из торговых компаний обратили внимание на пункт в санкциях, который гласит, что любое физическое или юридическое лицо, которое «оказывает финансовую, материальную или технологическую поддержку» компаниям, находящимся под санкциями, может быть подвергнуто риску введения санкций в отношении себя.
Таким образом, даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение постановления властей США.
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Агенство Argus со ссылкой на участников рынка сообщает, что несколько европейских банков уже отказывают в финансировании в долларах сделок по реализации...
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