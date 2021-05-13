Европейские банки отказываются от сделок по белорусским нефтепродуктам?

сообщает Telegram-канал «ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ». Кроме того, некоторые трейдеры ожидают, что Европейский союз вскоре может ввести аналогичные санкции, что сделает невозможным финансирование таких сделок и в евро,«ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ».





В одной из торговых компаний обратили внимание на пункт в санкциях, который гласит, что любое физическое или юридическое лицо, которое «оказывает финансовую, материальную или технологическую поддержку» компаниям, находящимся под санкциями, может быть подвергнуто риску введения санкций в отношении себя.





Таким образом, даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение постановления властей США.