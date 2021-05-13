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Тихановская поблагодарила Грецию за то, что не вручали верительные грамоты Александру Лукашенко

13.05.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская во время визита в Грецию встретилась в президентском дворце в Афинах с президентом этой страны Катериной Сакелларопулу.


Светлана Тихановская и президент Греции Катерина Сакелларопулу / Reuters



Тихановская поблагодарила Грецию за то, что ее послы не вручали Александру Лукашенко верительные грамоты — не признавая тем самым его легитимность. 

Во время встречи Светлана Тихановская рассказала о репрессиях в Беларуси: о задержаниях и судах, о политзаключенных и "нечеловеческих условиях содержания в тюрьмах". И предложила властям Греции принять на реабилитацию репрессированных и семьи белорусских политзаключенных, помочь забастовочным комитетам, студентам и спортсменам, пострадавшим за выражение своей гражданской позиции. Были обсуждены 4-й пакет санкций ЕС, который может быть принят в начале лета, а также план помощи Евросоюза для Беларуси.

Президент Греции выразила поддержку белорусскому народу.
 
 
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Светлана Тихановская во время визита в Грецию встретилась в президентском дворце в Афинах с президентом этой страны Катериной Сакелларопулу.
 
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