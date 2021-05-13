МЧС РФ и Беларуси могут провести совместное трансграничное учение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. В рамках Союзного государства спасатели России и Беларуси ведут плодотворную работу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев во время встречи со своим белорусским коллегой Вадимом Синявским.

По словам российского министра, двустороннее сотрудничество традиционно характеризуется повышенным вниманием к вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

"За прошедшие годы нашими странами сделано немало как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Эта работа активно ведется и в рамках Союзного государства", – отметил он.

Евгений Зиничев напомнил, что "в 2023 году на территории Беларуси запланировано проведение учения Корпуса сил СНГ по реагированию на радиационные аварии. МЧС России намерено принять в них самое активное участие".

Глава российского МЧС предложил министру по чрезвычайным ситуациям Беларуси "рассмотреть возможность организации совместных учений по реагированию на трансграничную ЧС".

По его мнению, это повысит эффективность и скорость реагирования пожарно-спасательных подразделений России и Беларуси, а также отработки вопросов организации связи и управления.

В ходе визита белорусская делегация ознакомилась с работой и возможностями Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и специализированной пожарной части в Москве.