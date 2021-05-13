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Мошенники знали ФИО и место работы белоруски. Это помогло им украсть 4000 рублей

13.05.2021 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мошенник от имени банковского работника позвонил жительнице Молодечно и сообщил, что от нее поступила заявка на оформление карты рассрочки. Белоруска поверила и в итоге потеряла свои деньги, сообщает ресурс kraj.by со ссылкой на официального представителя Молодечненского РОВД Юлию Крук.

Жертва мошенника сперва сказала, что она не клиентка названного банка и заявку на карточку не оставляла. Злоумышленник не растерялся и ответил, что женщине позвонит сотрудник банка, в котором у нее есть счет. Затем уже с другого иностранного номера был новый звонок: человек на другом конце «в целях безопасности» убедил белоруску установить на телефон AnyDesk. Таким образом злоумышленник получил доступ к телефону и, самое главное, интернет-банкингу.

После этого вывести деньги с карт-счета было не проблемой: мошеннику даже не понадобилось выуживать у потерпевшей коды подтверждения транзакций. Всего со счета пропало 4000 рублей — это была зарплата женщины и ее отпускные.

Когда белоруска заметила пропажу, мошенники заверили, что через 15 минут деньги вернутся на счет. Но этого не произошло, и женщина обратилась в милицию. По ее словам, она поверила злоумышленникам, потому что те назвали ее ФИО и место работы. А на вопрос, почему звонок идет с иностранного номера, мошенники сказали, что банк использует такие номера в связи с необходимостью.

Внимание: сотрудники белорусских банков никогда не звонят с иностранных номеров и не используют для звонков мессенджеры, а также никогда не запрашивают установку приложений и реквизиты банковских карт либо одноразовые коды подтверждения транзакций.

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Мошенник от имени банковского работника позвонил жительнице Молодечно и сообщил, что от нее поступила заявка на оформление карты рассрочки. Белоруска поверила и в...
 
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