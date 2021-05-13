«Мы ничего противозаконного не делали». Что говорят о странном видео из Лиды с передачей денег

Источник материала: Onliner

Пользователей интернета 9 мая озадачило странное видео из Лиды. На нем люди стоят в очереди к нескольким женщинам на скамейке. У женщин в руках бумаги, одна из них передает другим людям, по всей вероятности, купюры. Тогда в пресс-службе Лидского райисполкома предположили, что это могут быть провокационные действия, и обещали проверить. Что выяснилось?

Человек, приславший в редакцию ролик, утверждал: «Действие происходит в Лиде, в паре метров от мемориала Курган Славы. Людям под подпись выдают деньги за участие в параде». В праздничной программе, опубликованной в «Лидской газете», среди прочего действительно был митинг-реквием. Однако из ролика нельзя сделать вывод, что происходит на самом деле на скамейке.

В райисполкоме после проверки заверили, что происходящее на видео не имеет отношения к праздничным мероприятиям 9 Мая.

— Мы разобрались и выяснили для себя, что эти люди не имеют отношения к организации праздника 9 Мая. Поэтому исполком далее не комментирует эту ситуацию, — сообщили Onliner в пресс-службе.

Так что все-таки происходит на видео? Если ничего крамольного, зачем завеса тайны?

— Не из-за чего здесь поднимать какую-то волну слухов и так далее. Нет оснований, — сказали в райисполкоме.

Пользователи интернета указали, что на видео запечатлены женщины из лидского строительно-монтажного треста №19. Председатель профкома этой организации Елена Солуянова не стала комментировать, что происходит на видео, заявив только, что «надо читать Пушкина и Лермонтова, а не то, что пишут в интернете».

— Все прописано в коллективном договоре, мы ничего противозаконного не сделали, — сказала она.



В бухгалтерии стройтреста также не смогли подтвердить или опровергнуть, что таким образом могла быть организована выдача денег сотрудникам предприятия.