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Уроженка Беларуси погибла в Израиле в результате ракетного обстрела

13.05.2021 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела погибла 57-летняя уроженка Беларуси Нелла Гуревич. Ракета попала в дом, где женщина жила со своим супругом. Эту информацию Onliner рассказали представители израильского движения RAZAM.

Известно, что Нелла Гуревич родилась в Минске, ей было 57 лет. Женщина переехала в Израиль в 1990 году, жила в Ашкелоне. Как рассказали Onliner в израильском движении, у Неллы остался муж, детей не было. По образованию уроженка Беларуси была музыкантом, но в Израиле по специальности не работала. Говорят, что она была добрым и отзывчивым человеком.

— Знаю Неллу как очень отзывчивого человека, она всегда и во всем стремилась поддержать меня и других людей. Нас с ней объединял интерес к музыке, обе когда-то закончили музучилище. Для меня было шоком узнать, что она погибла, мне будет ее не хватать, — сказала в комментарии сообществу подруга погибшей Анна Литровник.

Вчера израильские медиа сообщили о гибели жительницы Ашкелона в результате прямого попадания ракеты в квартиры восьмого этажа жилого дома.

В посольстве Беларуси в Израиле Onliner рассказали, что информации о погибшей уроженке Беларуси у них нет. Но при переезде в другую страну на консульский учет люди могут и не становиться.

— По оперативной информации израильского Интерпола, куда попадают сведения об иностранных гражданах, среди погибших белорусов за последние дни вообще нет, — уточнили в посольстве.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела погибла 57-летняя уроженка Беларуси Нелла Гуревич. Ракета попала в дом, где женщина жила со своим...
 
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