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В Лунинце мужчина сбросил чужого ребенка с балкона — возбуждено уголовное дело
Источник материала: Onliner
Вечером 9 мая из местной больницы поступило сообщение, что к ним на лечение поступил четырехлетний мальчик. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитет.
«Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи», — пишет СК.
Лунинецкий РОСК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 149 УК («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»).
Проводятся неотложные следственные действия. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка.
(будет дополнено)
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Вечером 9 мая из местной больницы поступило сообщение, что к ним на лечение поступил четырехлетний мальчик. На место происшествия выбывала следственно-оперативная...
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