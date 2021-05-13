В Лунинце мужчина сбросил чужого ребенка с балкона — возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Вечером 9 мая из местной больницы поступило сообщение, что к ним на лечение поступил четырехлетний мальчик. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитет.

«Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи», — пишет СК.

Лунинецкий РОСК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 149 УК («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»).

Проводятся неотложные следственные действия. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка.

(будет дополнено)